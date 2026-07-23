«Ростелеком» ищет поставщика межсетевых экранов, свернув их собственную разработку

«Ростелеком» направит почти полмиллиарда рублей на приобретение российских межсетевых экранов в составе программно-аппаратных комплексов (ПАК) и сопутствующего ПО из реестров Минцифры и Минпромторга. Крупнейший отечественный оператор ищет поставщика экранов для защиты своих ЦОД и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)по всей России от киберугроз. Предварительно оператор связи остановил разработку собственного межсетевого экрана, в который мог вложить более миллиарда рублей.



Что закупает «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком» объявило ценовой тендер на поставку программно-аппаратных комплексов (ПАК) межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и сопутствующего ПО. Предельная стоимость контракта составляет 419,42 млн руб. с учетом НДС. Заявки принимаются на электронной торговой площадке «Росэлторг», а подведение итогов и определение победителя запланировано на 31 августа 2026 г.

Контракт носит рамочный характер: поставка оборудования будет осуществляться партиями по заявкам оператора в течение 1–2 лет, а оплата — по фиксированным ценам за единицу продукции.

Закупка включает шесть типов ПАК NGFW для инфраструктуры разного масштаба. Младшие модели (ЛВС / филиалы) — это фильтрация трафика от 1 до 5 Гбит/с, режим IPS — не менее 500 Мбит/с и старшие модели (ЦОД / КИИ) — это пропускная способность межсетевого экрана от 40 до 120 Гбит/с, режим защиты от вторжений (IPS) — до 30 Гбит/с.

«Ростелеком» «Ростелеком» ищет поставщика реестрового межсетевого экрана

Помимо аппаратных комплексов, оператор закупает виртуальные системы централизованного управления (до 100 устройств) и платформы сбора и хранения событий безопасности (обработка от 10 тыс. событий в секунду и хранение от 50 Гб логов ежедневно).

География поставок охватывает 82 ключевых региональных узла по всей России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока, Магадана и Южно-Сахалинска.

Безопасность и импортозамещение

К поставляемым решениям предъявляются жесткие требования по функциональности и надежности. К функционалу относятся L7-фильтрация (DPI), расшифровка SSL/TLS-трафика «на лету», защита от DDoS-атак на уровне приложений, поддержка протоколов BGP и OSPF, интеграция с системами Threat Intelligence. Надежность обеспечивают дублированные блоки питания (2N) с горячей заменой, поддержка режимов высокой доступности (HA: Active/Active и Active/Passive) со временем переключения до 1 секунды, а также работа в полностью изолированных закрытых контурах.

Сертификация и нацрежим: обязательное наличие действующих сертификатов ФСТЭК России (не ниже 4-го класса) и соблюдение требований национального режима (ПП РФ № 1875).

ПО должно входить в Реестр российского софта Минцифры, а оборудование — в Реестр российской промышленной продукции или Евразийский реестр промышленных товаров. Поставщик обязан гарантировать пребывание продуктов в реестрах на протяжении всего срока договора под угрозой его одностороннего расторжения.

В стоимость контракта входит 3-летняя гарантия, поставка обновлений сигнатур угроз, репутационных баз и антивирусных ядер. Поставщик обязан обеспечить круглосуточную техподдержку (24/7/365). Для критических инцидентов 1-го приоритета время реакции составляет от 15–30 минут до 1 часа. При аппаратных сбоях замена компонентов в ключевых ЦОД должна производиться за 4–8 часов (Next Business Day для регионов), а максимальный срок физического ремонта не должен превышать 45 рабочих дней.

Когда-то разрабатывал сам

Главная интрига тендера — недавний отказ от активного продвижения и доработки решения Solar NGFW, создававшегося ГК «Солар» (входит в структуру «Ростелекома»). О прекращении разработки собственного продукта в марте 2026 г. сообщало издание SecPost. С сайта «Солара» пропала страница, посвященная продукту, а также прекратились его продажи, указывало издание.

В пресс-службе ГК «Солар» заявили CNews, что в 2025 г. компания пересмотрела подход к развитию продуктового портфеля и сфокусировалась на приоритетных направлениях до 2030 г., учитывающих мировые и локальные тренды и потребности заказчиков. Но вложения не пропали. «Накопленная экспертиза в домене сетевой безопасности используется при развитии других продуктов и сервисов "Солара"», — пояснили в компании.

Опрошенные CNews эксперты считают, что решение «Ростелекома» знаменует конец эпохи тотального импортозамещения и попыток написать все с нуля. Директор Ideco Дмитрий Хомутов объясняет этот шаг разницей между задачами вендора и оператора.

«Стоит уточнить важный нюанс: Solar NGFW разрабатывала ГК "Солар", а тендер разыгрывает сам "Ростелеком". Формально это разные организации, хотя "Ростелеком" и является владельцем "Солара". То есть речь не о том, что вендор отказывается от собственного продукта в пользу чужого на своем же тендере, — закупку ведет материнская структура, и для нее это в первую очередь инфраструктурная задача, которую нужно закрыть готовым зрелым решением».

Хомутов добавляет, что разработка NGFW требует непрерывных инвестиций, а покупка у вендора дешевле. «Если собственный продукт не может удовлетворить требованиям и его доработка потребует значительного времени, то дешевле и быстрее купить зрелое решение, чем годами дотировать разработку».

Руководитель Дирекции заказной разработки ИТ-компании РЕЛЭКС Сергей Литовченко дает более жесткую оценку закрытию проекта Solar NGFW.

«Проект Solar NGFW закрыли из‑за провальных продаж — вложили 1,2 млрд, а рынок так и не взял. Тем более была необходимость еще пяти лет полировки кода для операторских нагрузок. Проще закрыть убыточный R&D и купить готовую стабильность, чем бесконечно дописывать ядро под нужды магистралей связи», — пояснил эксперт.

По мнению Литовченко, сейчас на рынке уже есть зрелые продукты (UserGate, «Код безопасности», InfoTeCS), прошедшие обкатку у сотен заказчиков. На тендер выйдут 3–5 ведущих вендоров, и «борьба будет за статус технологического фундамента страны».

При этом директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Светлана Архипкина сомневается, что собственный проект «Ростелекома» закрыт окончательно. Он не исключает, что проект могут возобновить.

«Для крупных инфраструктурных компаний вполне обычна практика, когда внутренние продукты сосуществуют с внешними решениями, а выбор определяется зрелостью технологии, сроками внедрения, экономической эффективностью и требованиями конкретного проекта».

По словам Архипкиной, если информация о прекращении развития Solar NGFW соответствует действительности, причиной могло стать то, что создание конкурентоспособного NGFW — крайне капиталоемкий и длительный процесс, а вывести продукт на уровень мировых аналогов и добиться продаж в корпоративном сегменте значительно сложнее, чем разработать саму технологию.

Бюджет на межсетевой экран

Эксперты сходятся во мнении, что 419,42 млн руб. — адекватный бюджет для стартовой закупки готового оборудования, но этой суммы не хватило бы для создания подобного продукта с нуля.

Сергей Литовченко из РЕЛЭКС) добавляет, что для создания нового межсетевого экрана с нуля этих денег катастрофически мало, а вот чек на закупку — вполне адекватный: «Индустрия знает, что современный Enterprise-файрвол требует более миллиарда вложений только в разработку ядра. Но в данном случае речь о покупке готового сертифицированного решения с внедрением. Так что 420 млн — вполне адекватный бюджет для лицензий, доработок и обучения персонала».

«Это безусловно заметный проект для корпоративного сегмента, но его масштаб выглядит объяснимым для компании уровня "Ростелекома", располагающей территориально распределенной инфраструктурой и высокими требованиями к производительности и отказоустойчивости», — заявила CNews Екатерина Кваша, заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР).

Отказ от западных решений

Исторически сегмент NGFW в крупном бизнесе традиционно контролировался зарубежными игроками. До 2022 г. рынок удерживали Palo Alto, Fortinet, Cisco, Check Point, считает Дмитрий Хомутов. Отказ от них связан с уходом вендоров (продукт без поддержки превращается в риск) и требованиями по импортозамещению для КИИ.

Старший менеджер по продукту Kaspersky NGFW Дмитрий Головко указывает на риски использования зарубежных решений.

«Использование зарубежных NGFW имеет ряд рисков. Во-первых, возможные бэкдоры в программном обеспечении. Во-вторых, официальный уход зарубежных вендоров с рынка влечет за собой сложности, связанные с техподдержкой. Соответственно, компании, которые используют решения таких производителей, могут испытывать трудности с обновлением ПО для устранения уязвимостей. Еще один риск — отсутствие получения свежих сигнатур для модулей безопасности», — рассказал Головко.

Головко добавил, что волна громких инцидентов заставила компании пересмотреть подходы к защите и ускорить переход на отечественные NGFW. При этом в сегменте NGFW доля иностранных продуктов сейчас ниже показателя 2024 г., но все еще существенно выше среднего уровня по рынку информационной безопасности (ИБ), добавила Екатерина Кваша.

Российский рынок NGFW

Рынок межсетевых экранов нового поколения остается одним из самых объемных и динамичных в ИБ, хотя темпы его роста стабилизируются. По словам Сергея Литовченко, объем рынка в 2025 г. достигал около 60 млрд руб., а рост замедлился до 15–16% (против 30% в 2024 г.), поскольку заказчики перешли от «панической» замены к вдумчивому выбору.

«Сегодня рынок консолидируется вокруг нескольких зрелых вендоров — по оценкам аналитиков, в число лидеров входят UserGate, "Код Безопасности", Ideco, Positive Technologies и ряд других. Рынок NGFW в России оценивается в десятки миллиардов рублей и растет на десятки процентов в год. История с "Ростелекомом" — иллюстрация зрелости рынка: заказчику уже выгоднее купить готовое отечественное решение, чем разрабатывать свое», — говорит Дмитрий Хомутов.

Сергей Литовченко среди лидеров также выделяет компанию InfoTeCS, «сумевшую адаптировать архитектуру под современные угрозы до того, как отключились западные подписки IPS».

Иван Рыбин, руководитель управления развития программных продуктов «Гравитон», сомневается в высоком ажиотаже на торгах, которые объявил «Ростелеком».

«Компаний придет немного, жесткой конкуренции не будет. Основные игроки — это UserGate и "Код безопасности", их решения зрелые и проверенные. Cisco и Juniper ушли из России, а ведь это были основные поставщики подобных решений», — считает эксперт.

При этом реальная конкуренция в наиболее сложных корпоративных и высоконагруженных проектах идет между значительно меньшим числом производителей, способных обеспечить требуемую производительность, отказоустойчивость, сертификацию, аппаратные платформы и техническую поддержку, добавила Екатерина Кваша.



По мнению Дмитрия Головко из Kaspersky NGFW, значительная часть текущих российских NGFW все еще не имеет собственных конкурентоспособных технологий, однако рынок ждет перераспределение долей.

«Сейчас продолжается миграция с зарубежных решений. Ожидается, что большая часть рынка хотя бы частично перейдет на отечественные межсетевые экраны нового поколения в 2027 г. Оставшиеся компании также будут рассматривать российские NGFW, потому что на горизонте нескольких лет решения станут более зрелыми за счет серьезной конкуренции на рынке. То есть компании начнут переходить с решений, внедренных в 2022 г. и не оправдавших ожидания в части качества и стабильности работы, на более зрелые продукты», — констатировал Дмитрий Головко.

По словам Головко, сейчас заказчики в первую очередь ожидают повышения стабильности и производительности NGFW, а также расширения набора функций, закрывающих ключевые сценарии применения.