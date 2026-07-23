Wildberries после атак БПЛА на склады выплачивает компенсации и обсуждает с властями господдержку

Компания Wildberries начала начислять компенсации продавцам, чьи товары пострадали в результате атаки беспилотников на склад в подмосковной Электростали. Основательница маркетплейса Татьяна Ким обратилась в профильные органы власти и банкам с предложениями о дополнительных мерах поддержки предпринимателей, включая налоговые каникулы. Также в ближайшие сутки Wildberries рассчитывает восстановить работу онлайн-сервиса по вывозу товаров.

Возмещение ущерба

Wildberries начал выплачивать компенсации после атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на склады, пишут «Ведомости». Компания также попросила о налоговых каникулах и других мерах государственной поддержки.

В июле 2026 г. Wildberries выплатит компенсации продавцам, пострадавшим от атак на логистические объекты маркетплейса, об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким. По ее словам, поддержку получат более 88 тыс. наиболее уязвимых предпринимателей — представителей малого бизнеса. Средства поступят на балансы продавцов в течение суток.

Детальную формулу расчета компенсационных выплат компания опубликует на портале для продавцов. Кроме того, Wildberries разрабатывает отдельный механизм поддержки для представителей среднего и крупного бизнеса. В дальнейшем планируется применять аналогичную модель и в других подобных ситуациях. По словам Ким, российская компания также направила предложения в профильные органы власти и банки о дополнительных мерах поддержки предпринимателей, включая предоставление налоговых каникул.

Photogenica - Primakov Wildberries выплачивает компенсации после атак украинских БПЛА на склады и обсуждает с госорганами возможность налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов

Wildberries — крупнейший маркетплейс в России. Основными владельцами считаются Татьяна Ким и структуры Russ. Оборот объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) в России в 2025 г. вырос на 49% по сравнению с 2024 г., до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб.

Атаки БПЛА

Татьяна Ким напомнила, что 18 и 22 июля 2026 г. воздушным атакам БПЛА управляемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) подверглись логистические объекты Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В результате происшествий имеются погибшие и пострадавшие. По ее словам, склад в Тамбовской области не получил повреждений и возобновит работу до 27 июля. На остальных объектах продолжается ликвидация последствий и оценка причиненного ущерба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «непростой» ситуацию вокруг Wildberries и ее продавцов. Вопрос о том, будут ли власти России принимать меры для поддержки малого бизнеса, он переадресовал Правительству России.

Пересмотр логистики

Wildberries заявляет, что атаки ВСУ не привели к системному сбою в работе ИТ-платформы. Компания перестроила логистические цепочки, а остальные склады, пункты выдачи и ИТ-сервисы продолжили работу. Доступные на витрине товары, по данным маркетплейса, доставлялись в обычном режиме.

Компания Wildberries рассчитывает в течение суток восстановить работу онлайн-сервиса по вывозу товаров со складов. При этом приоритетным направлением остается обработка заказов покупателей, поскольку логистическая сеть 23 июля перестраивается, пояснила Ким.

Татьяна Ким также сообщила, что все логистические комплексы Wildberries застрахованы. Однако стандартные страховые полисы для крупных промышленных объектов не покрывают риски, связанные с террористическими актами и БПЛА атаками.

Компенсационные выплаты

Татьяна Ким добавила, что компания продолжает выплачивать компенсации семьям погибших сотрудников в размере 2 млн руб., а тяжело пострадавшим — по 1 млн руб. По ее словам, при объявлении ракетной опасности на объектах проводится эвакуация персонала, что позволило избежать большего числа жертв. Компания также организовала психологическую помощь. По словам Ким, за ней обратились несколько сотен сотрудников и их родственников.

Главными приоритетами Wildberries называет безопасность сотрудников, помощь пострадавшим и сохранение стабильной работы маркетплейса.

Кроме того, глава Wildberries призвала продавцов и покупателей ориентироваться исключительно на официальную информацию компании, отметив, что атаки ВСУ сопровождаются распространением недостоверных сведений в интернете.