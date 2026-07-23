В России разработали ИИ, предсказывающую прочность бетона, и заменяющую месяц ручного труда

В России создали предсказывающую результаты испытаний бетона ИТ-систему с технологией искусственного интеллекта. ИТ-решение позволяет по данным о составе смеси прогнозировать такие свойства материалов, как прочность и подвижность. Важным преимуществом является возможность предсказывать характеристики бетона на срок до 90 суток после замешивания. Технология позволит получить экономический эффект, и в дальнейшем может быть масштабирована в различных отраслях для разработки рецептур многокомпонентных смесей.

Новая нейронная сеть

В России создали предсказывающую результаты испытаний бетона ИТ-систему с технологией искусственного интеллекта (ИИ), пишет ТАСС. Решение позволяет на основании данных о составе смеси прогнозировать ключевые свойства материалов, в том числе прочность и подвижность.

Студенты и аспиранты Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова создали ИИ-платформу MaterialsGen, предназначенную для разработки новых рецептур бетона. ИИ-система значительно сокращает затраты на исследования благодаря точному прогнозированию результатов длительных испытаний смесей.

ИИ-платформа на основе данных о составе смеси прогнозирует ключевые свойства материалов, в частности прочность и подвижность. Важным преимуществом является возможность предсказывать характеристики бетона на срок до 90 суток после замешивания.

Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы В России разработали ИИ-систему, способную прогнозировать прочность и подвижность бетона на 90 дней после замешивания

«Это позволяет определить время достижения требуемых показателей еще до начала эксперимента — буквально за считаные секунды. Использование ИИ-системы MaterialsGen помогает устранить так называемые слепые зоны традиционных методов, применяемых на многих российских предприятиях. По расчетам, ИИ-технология обеспечит экономический эффект в размере 41,5 млн руб. в год и в перспективе может быть масштабирована в различных отраслях для создания рецептур многокомпонентных смесей», — отметили в университете.

ИИ-система также способна генерировать новые рецептуры бетонных смесей в соответствии с заданными диапазонами требуемых свойств.

Сложности в традиционных подходах

Традиционный подход предусматривает испытания твердеющих бетонных смесей в течение 28 суток с последующим определением финальной прочности технологами. Однако специалистов необходимой квалификации для работы со сложными составами в июле 2026 г. недостаточно, а деятельность лабораторий и производственных цехов, как правило, остается нецифровизированной.

«Наблюдается систематический перерасход сырья из-за нестабильного качества и разнообразия источников исходных материалов. В результате цикл экспертного подбора рецептуры занимает около месяца ручного труда, а его точность составляет лишь 64% т.е. доля случаев, когда фактическая прочность бетона попадала в диапазон, предсказанный технологом, на выборке более 1 тыс. составов», — подчеркнул аспирант химического факультета МГУ Максим Смирнов.

Учебное заведение

МГУ — старейшее и одно из крупнейших высших учебных заведений России. Он был основан в 1755 г. по инициативе Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова. Университет сыграл ключевую роль в развитии отечественной науки и образования.

В 2026 г. МГУ является ведущим научно-образовательным центром страны. В его структуру входят более 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, а также филиалы в разных городах России и за рубежом. Университет готовит специалистов по широкому спектру естественнонаучных, гуманитарных и инженерных направлений.

МГУ неизменно занимает лидирующие позиции в российских и международных рейтингах. Он входит в число лучших университетов мира по версиям QS, THE и ARWU. Выпускники МГУ составляют элиту российской и мировой науки, политики и бизнеса.