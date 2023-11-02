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Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
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Мониторинг благоустройства территории Уфы доверен ИИ

Администрация Уфы и проектный офис «Ростелеком» в Башкортостане внедрили в городское управление Автономный мобильный комплекс нейросетевого наблюдения. Об этом CNews сообщили представители компании Softlogic.

Применение технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволит сохранять высокий уровень благоустройства городской среды за счет автоматической фиксации нарушений. Система следит за состоянием дорог и качеством их уборки в зимний и летний периоды, а также оценивает порядок на прилегающих к дорогам территориях.

Автономный комплекс ИИ, разработанный и произведенный российской ИТ-компанией Softlogic, имеет сертификат об утверждении типа средств измерений. Это значит, что с его помощью на выявленные нарушения можно выставлять предписания и штрафы в упрощенном порядке.

Мэр города Ратмир Мавлиев высоко оценил потенциал практического применения ИИ и результаты пилотного тестирования, которое проводилось с мая 2023 г. В июне 2023 гю комплекс мониторинга объектов дорожной инфраструктуры был представлен главе Республики Башкортостан Радию Хабирову. «Уфа задает тренды развития другим муниципалитетам Башкортостана», – сказал руководитель региона.

Применение искусственного интеллекта ускоряет в 20 раз работу инспекторов, отвечающих за контроль содержания дорог и городских территорий. ИИ помогает быстрее находить потенциальные недочеты и сообщать о них городским службам, а финальное решение всегда остается за человеком. Оперативное реагирование на нарушения и лучшее поддержание чистоты города незамедлительно замечают жители: количество обращений и жалоб заметно снижается.

Автономные комплексы ИИ используются в десятках городов России: Санкт-Петербурге, Туле, Южно-Сахалинске, Московской области и др. Спрос на внедрение искусственного интеллекта высок – на этапе ознакомления с технологией, в стадии пилотирования комплексов и их внедрения находятся еще более 40 регионов страны.

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