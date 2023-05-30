Inline Technologies модернизировала центр телефонного обслуживания ФССП России

Inline Technologies провела модернизацию центра телефонного обслуживания (ЦТО) ФССП России, который компания построила в 2015 г.

С тех пор, в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте ФССП России, в ведомстве вырос объем исполнительных производств, что в свою очередь привело к увеличению количества обращений граждан и как следствие – к повышению нагрузки на операторов ЦТО. В связи с этим требовалось найти дополнительные инструменты автоматизации и перестроить работу сотрудников контакт-центра таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень информационного обслуживания населения.

В ходе проекта Inline Technologies реализовала новую конфигурацию системы приема и обработки вызовов, перестроила и унифицировала по принципу «единого окна» интерфейс АРМ операторов, увеличила емкость хранилища и интегрировала контакт-центр с внутренними информационными системами ведомства. Кроме того, вся система была перенесена в выделенный контур информационной безопасности с усиленными политиками в области защиты персональных данных.

Основной частью модернизации стало внедрение виртуального помощника в голосовом и текстовом каналах обслуживания. Бот разработан на базе интеллектуальной диалоговой платформы Digital2Speech российской компании BSS и обеспечивает автоматическую обработку более 40% входящих обращений. Он идентифицирует граждан по личным данным, распознает тематику запросов и затем в режиме диалога предоставляет абонентам справочную информацию, а также общедоступные сведения из базы исполнительных производств ФССП России. Это позволило минимизировать долю «потерянных» вызовов и в 1,5 раза увеличить количество обрабатываемых обращений без расширения штата сотрудников.

В настоящее время обновленный ЦТО введен в промышленную эксплуатацию и может принимать до 120 голосовых и 120 текстовых обращений одновременно.