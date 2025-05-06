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Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны

Российский представитель японского разработчика электроники ООО «Семиконика» требует от «НПО Ангстрем» более 1 млрд руб. Компания подала 17 исков за три дня. «НПО Ангстрем» известна тем, что разрабатывает и производит спецсредства связи и выполняет заказы для нужд Минобороны.

17 исков за три дня

Как выяснил CNews, ООО «Семиконика» требует от «НПО Ангстрем» более 1 млрд руб. через суд. Компания подала сразу 17 исков в конце апреля 2025 г., следует из картотеки арбитражных судов Москвы.

Почти во всех карточках дела пока нет документов, однако в первом иске прописано, что «Семиконика» требует взыскать задолженность «НПО Ангстрем» в долларах с учетом неустойки.

«Семиконика» является представителем японской компании P&A Group , основным направлением которой является разработка и изготовление различных типов аккумуляторных батарей.

«НПО Ангстрем» выступала управляющей структурой группы «Ангстрем», в которую входили завод «Ангстрем», центр разработок «Ангстрем-М» и «Ангстрем-Т» (в октябре 2019 г. признана банкротом). Компания разрабатывает средства спецсвязи.

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Росгвардия
«Семиконика» требует от «НПО Ангстрем» более 1 млрд рублей

CNews направил запрос представителям «Семиконики» и «НПО Ангстрем» о причинах иска.

Чем занимается «Семиконика»

Согласно официальному сайту компании, «Семиконика» специализируется на разработке и продаже изделий микроэлектроники промышленного и потребительского назначения. У компании нет собственного завода, но есть свой дизайн-центр.

Компания также помогает размещать заказы на сторонних фабриках. И работает в таких направлениях как силовая электроника, микросхемы памяти, микропроцессоры и микроконтроллеры.

Что известно об «НПО Ангстрем»

«НПО Ангстрем» специализируется на разработке средств и решений тактической радиосвязи, автоматизированных систем управления и программного обеспечения. В мае 2023 г. юридическое лицо перешло под управление Объединенной приборостроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).

РБК со ссылкой на источник сообщала, что изменения связаны с необходимостью «выстроить процессы для качественного исполнения гособоронзаказа» и носят временный характер.

Иски к «НПО Ангстрем»

В декабре 2024 г. CNews также писал о том, что за полгода против «НПО Ангстрем» было подано три десятка исков более чем на 800 млн руб. Среди истцов выступают Министерство обороны, ООО «Спецпоставка ЭК», ООО «Итерация», ООО «Форсайт» и другие.

Стоит отметить, что «НПО Ангстрем» важное для страны предприятие. Мощности «НПО Ангстрем» были переориентированы на исполнения заказов для обороны страны. При этом объем заказов компании увеличился в 10 раз, указано в судебных документах по иску «Воентелекома».

В документах также отмечается, что в июне 2024 г. Минпромторгу было поручено организовать при необходимости проработку вопроса о дополнительном обеспечении наращивания производственных мощностей в «НПО Ангстрем». Компании также пришлось выстраивать новые логистические цепочки поставок из-за санкций ЕС и США.

Кристина Холупова

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