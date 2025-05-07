Финансовая разведка России закупает на сотни миллионов СУБД Postgres Pro и СХД под нее

Росфинмониторинг закупает лицензии Postgres Pro и совместимые с Yadro Tatlin.Unified СХД на общую сумму в 136,13 млн руб. Закупка производится для модернизации единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу.



СУБД и СХД для Росфинмониторинга

Как выяснил CNews, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) закупает 40 лицензий отечественной СУБД Postgres Pro и две системы хранения данных на общую сумму в 136,13 млн руб.

Закупка производится, как указано в документах, для модернизации единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Росфинмониторинг — это федеральный орган исполнительной власти России. В полномочия органа входит: противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; противодействие финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространению оружия массового уничтожения. Также орган власти непосредственно осуществляет нормативно-правовое регулирование в указанной выше сфере, координирует иные органы власти, участвует в разработке государственной политики по достижению своих целей. По сути, это главный финансовый разведчик — орган власти собирает данные о подозрительных сделках и следит за выполнением 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сама система начала разрабатываться в 2001 г. Ее цель — предоставлять информацию, которая необходима для работы Росфинмониторинга и национальной системы по борьбе с отмыванием денег.

Image by kjekol on Photogenica.ru Росфинмониторинг закупает лицензии Postgres Pro и совместимые с Yadro Tatlin.Unified СХД

В состав этой системы входит, в том числе, личный кабинет. Он расположен на официальном сайте Росфинмониторинга и позволяет пользователям взаимодействовать со службой в электронном формате.

Система создана в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Тендер на закупку оборудования Росфинмониторинг опубликовал на сайте госзакупок 30 апреля 2025 г. Торги пройдут в формате электронного аукциона, заявки на участие в котором принимают до 15 мая. Итоги конкурса подведут 16 мая.

Поставка запланирована до 25 июня 2025 г., а монтаж и настройка — до 25 июля того же года. Работы включают установку СХД, настройку репликации, развертывание отказоустойчивого кластера СУБД и интеграцию с инфраструктурой заказчика.

Подробности тендера

Системы хранения данных должны включать два резервируемых контроллерных модуля, работающих в режиме Symmetric Active-Active, с возможностью установки в стандартные 19-дюймовые серверные шкафы. Каждый контроллер поддерживает не менее двух блоков питания с «горячей» заменой.

Конфигурация предусматривает подключение дисковых полок, также совместимых со стандартными стойками и оснащенных резервируемыми блоками питания.

СХД обеспечивают доступ к данным через протоколы FC и iSCSI, а также оснащены четырьмя портами Ethernet со скоростью передачи не менее 25 Гбит/с каждый. В базовую комплектацию входит 60 твердотельных накопителей SAS SSD объемом 3.84 ТБ (форм-фактор 2.5 дюйма, минимум 1 DWPD). Объем кэш-памяти системы составляет не менее 1 ТБ.

Ключевым требованием является совместимость с существующими системами хранения Yadro Tatlin.Unified (указанные серийные номера), включая синхронную репликацию через выделенные порты.

Управление СХД осуществляется через веб-интерфейс или командную строку. Гарантийный срок на оборудование — 36 месяцев с круглосуточной поддержкой и временем восстановления не более 24 часов.

Также в рамках закупки предусмотрено 40 лицензий на СУБД Postgres Pro Enterprise, сертифицированную по 4 уровню доверия безопасности согласно требованиям ФСТЭК России. Лицензии расширяют вычислительные мощности существующей инфраструктуры и сопровождаются двухлетней технической поддержкой.

Инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская пояснила, что подобные системные требования «Ограничивают круг возможных поставщиков и делают наиболее вероятным продолжение сотрудничества с Yadro или компаниями, использующими совместимые OEM-решения, адаптированные под экосистему Tatlin».

«Исходя из этих характеристик и ограничений, можно предположить, что закупка направлена либо на масштабирование текущей инфраструктуры, либо на приобретение совместимых решений, способных обеспечить полную интеграцию на уровне программного и сетевого взаимодействия. Это также свидетельствует о дальнейшем укреплении позиций отечественных ИТ-вендоров на рынке высокопроизводительных СХД для государственных нужд» — говорит эксперт.

Росфинмониторинг создает платформу для деанонимизации

В августе 2024 г. CNews сообщал, что Росфинмониторинг до 2030 г. потратит около 10,61 млрд руб. на финансирование мероприятий по обеспечению развития Единой информационной системы (ЕИС) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Проект направлен на создание и развитие интеллектуальной цифровой платформы, предназначенной для участников Национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

К платформе будут подключены пять федеральных органов исполнительной власти. Единая информационная система Росфинмониторинга (ЕИС) будет предоставлять услуги координации и поддержки. Также планируется внедрение сервиса мониторинга и анализа транзакций с использованием криптовалют.