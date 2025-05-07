CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Финансовая разведка России закупает на сотни миллионов СУБД Postgres Pro и СХД под нее

Росфинмониторинг закупает лицензии Postgres Pro и совместимые с Yadro Tatlin.Unified СХД на общую сумму в 136,13 млн руб. Закупка производится для модернизации единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу.

СУБД и СХД для Росфинмониторинга

Как выяснил CNews, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) закупает 40 лицензий отечественной СУБД Postgres Pro и две системы хранения данных на общую сумму в 136,13 млн руб.

Закупка производится, как указано в документах, для модернизации единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Росфинмониторинг — это федеральный орган исполнительной власти России. В полномочия органа входит: противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; противодействие финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространению оружия массового уничтожения. Также орган власти непосредственно осуществляет нормативно-правовое регулирование в указанной выше сфере, координирует иные органы власти, участвует в разработке государственной политики по достижению своих целей. По сути, это главный финансовый разведчик — орган власти собирает данные о подозрительных сделках и следит за выполнением 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сама система начала разрабатываться в 2001 г. Ее цель — предоставлять информацию, которая необходима для работы Росфинмониторинга и национальной системы по борьбе с отмыванием денег.

photogenica-phx28028689_1.jpg
Image by kjekol on Photogenica.ru
Росфинмониторинг закупает лицензии Postgres Pro и совместимые с Yadro Tatlin.Unified СХД

В состав этой системы входит, в том числе, личный кабинет. Он расположен на официальном сайте Росфинмониторинга и позволяет пользователям взаимодействовать со службой в электронном формате.

Система создана в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Тендер на закупку оборудования Росфинмониторинг опубликовал на сайте госзакупок 30 апреля 2025 г. Торги пройдут в формате электронного аукциона, заявки на участие в котором принимают до 15 мая. Итоги конкурса подведут 16 мая.

Поставка запланирована до 25 июня 2025 г., а монтаж и настройка — до 25 июля того же года. Работы включают установку СХД, настройку репликации, развертывание отказоустойчивого кластера СУБД и интеграцию с инфраструктурой заказчика.

Подробности тендера

Системы хранения данных должны включать два резервируемых контроллерных модуля, работающих в режиме Symmetric Active-Active, с возможностью установки в стандартные 19-дюймовые серверные шкафы. Каждый контроллер поддерживает не менее двух блоков питания с «горячей» заменой.

Конфигурация предусматривает подключение дисковых полок, также совместимых со стандартными стойками и оснащенных резервируемыми блоками питания.

СХД обеспечивают доступ к данным через протоколы FC и iSCSI, а также оснащены четырьмя портами Ethernet со скоростью передачи не менее 25 Гбит/с каждый. В базовую комплектацию входит 60 твердотельных накопителей SAS SSD объемом 3.84 ТБ (форм-фактор 2.5 дюйма, минимум 1 DWPD). Объем кэш-памяти системы составляет не менее 1 ТБ.

Ключевым требованием является совместимость с существующими системами хранения Yadro Tatlin.Unified (указанные серийные номера), включая синхронную репликацию через выделенные порты.

Управление СХД осуществляется через веб-интерфейс или командную строку. Гарантийный срок на оборудование — 36 месяцев с круглосуточной поддержкой и временем восстановления не более 24 часов.

Также в рамках закупки предусмотрено 40 лицензий на СУБД Postgres Pro Enterprise, сертифицированную по 4 уровню доверия безопасности согласно требованиям ФСТЭК России. Лицензии расширяют вычислительные мощности существующей инфраструктуры и сопровождаются двухлетней технической поддержкой.

Инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская пояснила, что подобные системные требования «Ограничивают круг возможных поставщиков и делают наиболее вероятным продолжение сотрудничества с Yadro или компаниями, использующими совместимые OEM-решения, адаптированные под экосистему Tatlin».

«Исходя из этих характеристик и ограничений, можно предположить, что закупка направлена либо на масштабирование текущей инфраструктуры, либо на приобретение совместимых решений, способных обеспечить полную интеграцию на уровне программного и сетевого взаимодействия. Это также свидетельствует о дальнейшем укреплении позиций отечественных ИТ-вендоров на рынке высокопроизводительных СХД для государственных нужд» — говорит эксперт.

Росфинмониторинг создает платформу для деанонимизации

В августе 2024 г. CNews сообщал, что Росфинмониторинг до 2030 г. потратит около 10,61 млрд руб. на финансирование мероприятий по обеспечению развития Единой информационной системы (ЕИС) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Проект направлен на создание и развитие интеллектуальной цифровой платформы, предназначенной для участников Национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

К платформе будут подключены пять федеральных органов исполнительной власти. Единая информационная система Росфинмониторинга (ЕИС) будет предоставлять услуги координации и поддержки. Также планируется внедрение сервиса мониторинга и анализа транзакций с использованием криптовалют.

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Силовики назвали пять главных схем кражи аккаунтов на «Госуслугах»

«Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью

Сенаторы США собрались запретить Трампу и его семье зарабатывать на криптовалютах

Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны

Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай

Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153