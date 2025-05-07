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Сенаторы США собрались запретить Трампу и его семье зарабатывать на криптовалютах

Сенаторы-демократы решили положить конец прибыльному бизнесу Дональда Трампа и его семьи, зарабатывающей на криптовалюте. Они подготовили законопроект, который запрещает чиновникам и их родственникам заниматься этим видом деятельности.

Борьба с коррупцией

Представители демократической партии в Сенате США заявили, что подготовили новый законопроект, запрещающий федеральным чиновникам и их семьям выпускать цифровые активы, сообщил The Verge.

Закон направлен против Президента Дональда Трампа (Donald Trump) и его семьи, пишет издание.

По словам сенатора-демократа Джеффа Меркли (Jeff Merkley), некоторые люди в попытках оказать влияние на Президента «могут обогатить его лично, покупая криптовалюту, которой он владеет или управляет». «Это глубоко коррумпированная схема. Она ставит под угрозу нашу национальную безопасность и подрывает доверие общественности к правительству. Давайте немедленно положим конец этой коррупции», — призвал сенатор.

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После избрания Трампа Президентом США его семья начала активно зарабатывать на криптовалюте

Как минимум один союзник Трампа — сенатор от республиканцев Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) — предложила сотрудничать с демократами в этом направлении, чтобы создать соответствующую нормативную базу.

Семейный бизнес

В апреле 2025 г. The Verge писал об объявленном Трампом конкурсе для держателей его мем-монеты, которые выиграют частный ужин с Президентом или экскурсию по Белому дому, на чем он, согласно отчету Chainalysis, заработал $320 млн.

Избранный президент США в январе 2025 г. объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $TRUMP и опубликовал ссылку на сайт, где его можно приобрести. Токен был запущен на блокчейне Solana и в первые часы его стоимость выросла более чем на четыре тыс. процентов. Своя мем-монета есть и у жены Президента Мелании Трамп (Melania Trump).

В марте 2025 г. The Wall Street Journal сообщил, что сыновья Трампа Дональд Трамп - младший (Donald Trump Jr.) и Эрик Трамп (Eric Trump) создают компанию American Bitcoin в результате слияния с технологической компанией Hut 8, которая передаст в распоряжение American Bitcoin 61 тыс. машин для майнинга.

Политика Трампа в отношении криптовалют

Нынешний Президент США Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании активно высказывался в поддержку индустрии криптовалют и обещал дерегулировать отрасль.

Практически сразу после вступления Трампа в должность его администрация приняла несколько мер по сокращению регулирования криптоотрасли. Например, комиссия по ценным бумагам и биржам США отменила банковское правило, запрещающее банкам Уолл-стрит использовать криптовалюту. Были также сняты обвинения с криптовалютой платформы Ripple в привлечении $1,3 млрд путем продажи своего токена XRP без регистрации его в качестве ценной бумаги.

В начале марта 2025 г. Трамп подписал указ о создании «Стратегического резерва биткоинов». Документ ввел «Запас цифровых активов» — отдельный фонд, который будет включать конфискованные цифровые активы. Согласно новой политике, биткоины, конфискованные в рамках уголовных и гражданских дел о конфискации имущества, будут переводиться в резерв. В отличие от прежней практики, эти активы не будут продаваться, а станут частью долгосрочной финансовой стратегии страны.

В апреле 2025 г. Минюст США прекратил деятельность подразделения по борьбе с нарушениями законов о криптовалютах National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), которое, в частности, занималось расследованием дела об отмывании денег крупнейшей в мире криптобиржей Binance.

Анна Любавина

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