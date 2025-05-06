Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай

Американские конгрессмены в апреле 2025 г. выступили с инициативой по усилению контроля за экспортом ускорителей вычислений американского происхождения в недружественные страны, чтобы пресечь контрабанду в Китай, нарушающую экспортный контроль. Помимо механизмов контроля за расположением конечных пользователей, предлагается ввести дистанционную блокировку ускорителей для искусственного интеллекта. Эксперты говорят, что технология по блокировки уже существует, но пока не получила широкого распространения.

Блокировка устройств

Американские власти могут заблокировать Китаю покупку ускорителей вычислений для искусственного интеллекта (ИИ) за рубежом, пишет Reuters, они уже продумывают внедрения в чипы технологии для дистанционной блокировки.

Законодатели в США планирует до конца мая 2025 г. представить законопроект, который позволит проверять местонахождение ИИ-чипов, подобных тем, что производит Nvidia , после их продажи. Усилия по контролю за чипами, получившие двухпартийную поддержку со стороны американских законодателей, направлены на борьбу с сообщениями о широкомасштабной контрабанде чипов Nvidia в Китай в нарушение законов США о контроле за экспортом.

По словам авторов инициативы, первую меру контроля можно реализовать, измеряя время отклика устройства на запрос централизованного сервера. Зная скорость передачи сигнала по сети, можно приблизительно определить местоположение устройства. По мнению американских законодателей, можно будет понять, в какой стране именно находится данный ИИ-ускоритель, а большей точности для преследуемых властями Соединенных Штатов целей и не требуется.

Nvidia Поддержка критически важных сценариев использования ИИ с помощью NVIDIA DGX BasePOD

Реализация дистанционной блокировки ускорителей представляет собой гораздо более сложную задачу. Тем не менее, американские законодатели планируют в ближайшие шесть месяцев вынести соответствующий законопроект на обсуждение. Сможет ли Nvidia разработать необходимые механизмы для такого контроля, остается неясным. Однако американские власти явно проявляют интерес к ужесточению контроля над использованием оборудования, критически важного для национальной безопасности.

Методы отключений

Представитель США Билл Фостер (Bill Foster), демократ из Иллинойса, который когда-то работал физиком частиц, рассказал Reuters, что технология отслеживания чипов после их продажи на май 2025 г. легкодоступна. Он добавил, что большая ее часть уже встроена в чипы Nvidia. Независимые технические эксперты, опрошенные Reuters, согласились с этим.

Билл Фостер планирует в ближайшие недели представить законопроект, который обяжет регулирующие органы США разработать правила в двух ключевых областях: отслеживание чипов для обеспечения их нахождения там, где им разрешено находиться в соответствии с лицензиями экспортного контроля, и предотвращение работы этих чипов, если они не имеют надлежащей лицензии экспортного контроля.

Законодатель с предметным опытом

Билл Фостер родился в 1955 г. в Мэдисоне, штат Висконсин. Подростком он учился в средней школе имени Джеймса Мэдисона. В 19 лет Фостер и его младший брат Фред открыли свой бизнес в подвале на $500 от родителей. Компания Electronic Theater Controls (ETC) в настоящее время насчитывает более 5 тыс. сотрудников по всему миру и производит более половины осветительного оборудования для театров в США. Установки включают бродвейские шоу, туры Rolling Stones, опера дома, шоу в перерыве между играми на Суперкубке, а также в школах, церквях и общественных центрах по всему миру.

Билл Фостер получил степень бакалавра по физике в Университете Висконсина-Мэдисона в 1976 г. и его докторскую степень физики, полученную в Гарвардском университете в 1983 г. Название его докторской диссертации: «Экспериментальный предел распада протона».

После получения докторской степени, Фостер переехал в Лисью долину со своей семьей, чтобы продолжить карьеру в физике высоких энергий (элементарных частиц) в Фермилаб, Национальной лаборатории Министерства энергетики.

За 22 года работы Фостера в Fermilab он участвовал в нескольких проектах, в том числе в разработке оборудования и программного обеспечения (ПО) для анализа данных для детектора CDF, которые были использованы при открытии топ-кварка, и руководство проектированием и строительством трех километрового кольца рециклера антипротонов для главного инжектора.

Торговая война

Чипы от компании Nvidia являются критически важным компонентом для создания ИИ-систем, таких как чат-боты, генераторы изображений и более специализированные, которые могут помочь в создании биологического оружия. Нынешний президент США Дональд Трамп (Donald Trump), и его предшественник Джо Байден (Joe Biden) ввели постепенно ужесточающийся контроль за экспортом чипов Nvidia в Китай. Ранее на CNews описывали, как некоторые из этих чипов продолжали поступать в Китай, а руководство Nvidia публично заявляло, что не может отслеживать свои продукты после их продажи.

C начала 2025 г. обострение торговой войны между США и Китаем привело к введению новых взаимных пошлин. Весной Китай ввел дополнительную 34% пошлину на весь импорт из США в ответ на аналогичные меры Вашингтона. Уже 11 апреля Китай поднял пошлины на американские товары до 125% и пообещал на этом остановиться. При текущем уровне тарифов рынок более не в состоянии принять поставляемые в КНР американские товары, учитывая это, Пекин не будет реагировать, даже если США продолжат поднимать тарифы на продукцию из Китая, отметили в комитете по тарифам Госсовета Китайской Народной Республики.