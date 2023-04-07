«Барс груп» автоматизирует выдачу субсидий ресурсоснабжающим организациям в северных регионах

«Барс груп» внедрила систему расчета субсидий предприятиям жилищно-коммунального комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). С 2014 г. аналогичный проект реализован и успешно работает в Республике Саха (Якутия).

В северных регионах страны высокая стоимость энергоносителей и, чтобы снизить финансовую нагрузку на население, потребительские тарифы устанавливаются ниже себестоимости. При этом система «Субсидирование организаций коммунального комплекса» проводит расчет компенсаций ресурсоснабжающим организациям за понесенные убытки. Цифровой инструмент разработан «Барс груп» специально для расчета и выдачи субсидий организациям, предоставляющим коммунальные услуги по льготному тарифу. Проект реализован по заказу департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ Ямало-Ненецкого автономного округа.

Задачи системы: формирование единой базы данных жилого фонда и организаций коммунального комплекса; учет количества предоставленных ресурсов и услуг по каждой организации; автоматический расчет размера недополученного дохода организациями коммунального комплекса; минимизация рисков некорректного начисления субсидий на компенсацию недополученных доходов ресурсоснабжающей организации; обеспечение инструментами контроля и анализа эффективности использования субсидий; обеспечение оперативной управленческой и аналитической отчетностью.

Продолжительность отопительного сезона в регионе составляет 9-11 месяцев в год, поэтому автоматизация субсидий для РСО является насущной потребностью региона.

Развитие энергетического комплекса и ЖКХ - один из ключевых инфраструктурных проектов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2035 г. Он включает в себя модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Субсидии и другие меры поддержки обеспечат надежное энергоснабжение населения, а также социальных, инфраструктурных, производственных и коммерческих объектов.