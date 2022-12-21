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В Подмосковье обновили онлайн-услугу по бесплатному зубопротезированию

В электронной форме появился сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если по предыдущей заявке еще не принято решение, то заполнить новую не удастся. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В 2022 г. на региональном портале более 28 тыс. жителей Московской области подтвердили свое право на бесплатное протезирование зубов. Сервис предпроверки поможет пользователям ещё удобнее ориентироваться в собственных заявлениях и сократит количество отказов», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Обратиться за услугой «Предоставление социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию» могут ветераны труда, участники и инвалиды Великой отечественной войны и другие льготники, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье.

Решение по заявлению и справка, подтверждающая право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, поступит в течение семи рабочих дней в личный кабинет на региональном портале.

Далее документы необходимо предоставить в медицинскую организацию Московской области, чтобы заявителя включили в реестр граждан, которые имеют право на бесплатное зубопротезирование.

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