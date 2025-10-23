С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Судебное решение

Российский суд в октябре 2025 г. взыскал убытки с дочерней структуры немецкой SAP в пользу ее российского контрагента ООО «Эй Би Си Консалтинг» («Эй Би Си»), пишет «Коммерсант». Убытки причинены отказом вендора от договоров по предоставлению облачных услуг в связи с уходом европейской ИТ-компании из страны после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Арбитражный суд Москвы 14 октября вынес решение по спору между ООО «САП СНГ» (российская структура немецкой SAP) и «Эй Би Си», касающемуся взаимных претензий компаний по поводу исполнения обязательств.

SAP — ведущий глобальный разработчик ПО для управления бизнес-процессами. ИТ-компания занимается разработкой автоматизированных систем управления такими внутренними процессами предприятия, как: бухгалтерский учет, торговля, производство, финансы, управление персоналом, управление складами и др. Приложения обычно можно адаптировать под правовой контекст определенной страны.

ООО «САП СНГ» — российское представительство немецкого разработчика программного обеспечения SAP SE. Единственным учредителем выступает Европейское общество «Сап Се» из Германии с долей 100% к марту 2025 г.

20 марта 2024 г. прекращается доступ к облачным сервисам компании SAP в России, но при этом в России остаются пользователи ИТ-продуктов этого разработчика, о чем писал ранее CNews. Установлено, что перенос центров обработок данных (ЦОД) за пределы России сделал невозможным исполнение договоров по внедрению, поддержке и доработке облачного программного обеспечения (ПО) SAP SuccessFactors для российских заказчиков.

Суд счел обоснованным общий размер убытков и после зачета встречных требований сторон постановил взыскать с «САП СНГ» в пользу «Эй Би Си» 68,9 млн руб. Решение принято, несмотря на оговорку в контракте об ограничении ответственности SAP, это условие в октября 2025 г. признано незаконным.

«Эй Би Си» — российская ИТ-компания, специализирующаяся на автоматизации и оптимизации бизнес-процессов с использованием решений SAP и собственных ИТ-продуктов. Основная экспертиза ИТ-компании сформировалась в области внедрения облачного решения по управлению персоналом SAP SuccessFactors. Реализовано более 100 комплексных проектов по автоматизации процессов управления персоналом, финансами, производством и логистикой в крупных российских и международных компаниях в таких отраслях как: металлургия, химическая промышленность, добывающая промышленность, финансы ритейл, телекоммуникации, ИТ и медиа.

Уверенность в собственной правоте

Судебное разбирательство между ИТ-компаниями продолжается с июня 2023 г. и возникло из-за разногласий по договору оказания услуг. ООО «САП СНГ» требует взыскать с «Эй Би Си» 12,9 млн руб., в то время как ответчик подал встречный иск о взыскании убытков в размере 76 млн руб. Общая сумма требований по делу составляет 89 млн. руб.

На предыдущих этапах разбирательства Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «САП СНГ» и отказал во встречном иске «Эй Би Си». Девятый арбитражный апелляционный суд оставил данное решение в силе. Однако кассационная инстанция усмотрела существенные нарушения в рассмотрении дела и отменила предыдущие решения.

В марте 2025 г. Арбитражный суд Московского округа отказал «Эй Би Си» во взыскании 89 млн руб. с российского подразделения SAP и направил дело на новое рассмотрение. Решение о пересмотре спора было вынесено 7 марта 2025 г., что отменило ранее принятые судебные акты в пользу консалтинговой ИТ-компании.

Предварительное заседание по новому рассмотрению дела было назначено на 7 апреля 2025 г. в Арбитражном суде города Москвы. Это дало обеим ИТ-компаниям возможность заново представить свои аргументы и доказательства перед российским судом.

Выводы юристов

Юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Элина Попова называет журналистам «Коммерсант» судебное решение одним из ярких примеров применения пункта 5 статьи 401 Гражданского кодекса (ГК) России, особенно в контексте санкционной политики иностранных государств. Согласно этой норме, заранее заключенное соглашение об исключении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательств считается недействительным. По мнению госпожи Поповой, ключевым в октябре 2025 г. является вывод суда о том, что SAP СНГ сознательно нарушает условия договора, а присоединение иностранного вендора к санкциям против России служит мотивом, подтверждающим намерение не исполнять договорные обязательства.

Юрист практики интеллектуальной собственности CLS и патентный поверенный Виктор Калужский считает решение суда по делу SAP значимым прецедентом, который меняет правила игры для всех иностранных ИТ-вендоров на российском рынке. Ключевым, по мнению эксперта, является то, что суд признал несправедливыми условия договора, ограничивающие ответственность иностранного вендора и препятствующие взысканию упущенной выгоды, которая составила значительную часть удовлетворенных исковых требований. Если позиция суда будет подтверждена вышестоящими инстанциями, ИТ-вендорам, работающим в России, придется создавать резервы для покрытия потенциальных убытков, которые могут быть взысканы контрагентами, считает юрист Виктор Калужский. Это, по его мнению, может существенно снизить рентабельность бизнеса и привести к удорожанию софта. Он уверен, что SAP СНГ будет обжаловать решение суда.