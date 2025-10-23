CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России планируют создать химическое производство для выпуска микроэлектроники. Но финансирование не выделяют

В России на базе Российской академии наук хотят построить центр производства материалов для микроэлектроники. Сейчас большая их часть приобретается за рубежом. Пока проект не стартовал из-за отсутствия финансирования. Однако отрасль считает, что он критически нужен стране.

Центр химии для чипов

Как стало известно CNews, Минпромторг совместно с Российской академией наук (РАН) работает над выделением финансирования на строительство Центра малотоннажной химии по разработке и производству литографических материалов для микроэлектроники. Располагаться он должен будет на территории Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН (ФИЦ ПХФ и МХ РАН) в Черноголовке. Об этом CNews рассказал представитель министерства.

Однако работа над этим проектом совместно с РАН, Минобразования, Минпромторгом, Минфином и Минстроем ведется уже в течение двух лет, сообщил в рамках форума «Микроэлектроника 2025» представитель ФИЦ ПХФ и МХ РАН Георгий Малков. Он отметил, что строительство такого центра возможно только при поддержке Правительства.

«Окончательное решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований принимает Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период», — отметили в Минпромторге.

Представители РАН, Минстроя и Минфина не ответили на запрос CNews.

Характеристики центра

Согласно презентации ФИЦ ПХФ и МХ РАН, для открытия центра малотоннажной химии потребуется провести реконструкцию и технической перевооружение лабораторного корпуса РАН. Он состоит из трех этажей площадью 1378,5 кв. м.

ekb_1.jpg
© uflypro / Фотобанк Фотодженика
В России хотят создать центр производства химии для чипов

После реконструкции предполагается, что в здании появится четвертый этаж, а его площадь будет расширена до 2,5 тыс. кв. м. Если работа начнется в 2026 г., то она сможет быть завершена к 2030 г.

Производственные мощности предприятия позволят производить фотогенераторы кислоты и мономеры, антиотражающие покрытия, фоторезисты и т.д.

Инвестиции в проект

Согласно презентации, планируемый годовой оборот центра химии составит 1 млрд руб. к 2033 г. И окупить проект возможно будет через пять лет.

Инвестиции предполагается брать из федерального бюджета. 50% должно пойти на строительно-монтажные работы, 37,5% - на приобретение машин и оборудования. Еще 7,5% — прочие затраты и 5% на подготовку проектной документации.

По данным ФИЦ ПХФ и МХ РАН, объем российского рынка химических активов и материалов для микроэлектроники в 2025 г. составляет более 35 млрд руб. Вплоть до 2030 г. прогнозируется рост рынка на 20% в год.

Россия нуждается в центре

«Чистые материалы необходимы для изготовления различных микросхем, в частности для таких технологических процессов как литография, химико-механическая планаризация, атомно-слоевое осаждение и другие, — рассказал CNews представитель группы «Элемент». - В настоящий момент значительная часть материалов, а также исходных компонентов для их изготовления, является импортной. В контуре нашей группы есть НИИМЭ, который работает над чистыми материалами для отечественного оборудования под техпроцессы 180-90 нм и 65-28 нм. Такой центр имеет огромное значение».

Санкции остановили возможность закупок в США, Европе и Японии, более чем тысячи химических продуктов, необходимых для фотолитографических процессов, основных процессов в производстве полупроводников, отметил автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

«Альтернативные цепочки поставок кое-как действуют, но не являются надежными, — продолжает он. — В этих условиях стратегически желательно наличие собственной малотоннажной и микротоннажной особочистой химии».

«Проблема финансирования связана с тем, что такое производство, которое необходимо, скорее всего, не может быть прибыльным, — считает Бойко. — Если ориентироваться только на потребности российского рынка, это производство не будет рентабельным. Чтобы оно стало рентабельным, его продукцию должны закупать по всему миру. Понятно, что в современных геополитических реалиях на последнее вряд ли можно рассчитывать».

Кристина Холупова

