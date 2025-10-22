Власти проверят «Авито», «Яндекс», «Касперского», «Ланит» на способность тратить деньги и силы на ИТ-образование

Минцифры запустило эксперимент по перечислению крупными ИТ-компаниями 5% от сэкономленных на налогах денежных средств на поддержку профильного образования. Как выяснил CNews, в качестве мер поддержки будут рассматриваться преподавание сотрудниками ИТ-организаций в вузах и организациях СПО, разработка образовательных программ и предоставление доступа школьникам к образовательным платформам.

Обязанность ИТ-компаний конвертировать налоговые льготы в поддержку образования

В распоряжении CNews оказался проект Методики, разработанный Минцифры для оценки результатов участия аккредитованных ИТ-компаний в содействии обучению по основным профессиональным образовательным программам по профессиям и специальностям среднего профессионального образования (СПО), специальностям и направлениям подготовки высшего образования, необходимым для осуществления деятельности в области ИТ, в содействии обучению по дополнительным общеобразовательным программам и реализации внеурочной деятельности в области ИТ.

Идею обязать аккредитованные ИТ-компании (с годовой выручкой более 1 млрд руб. и числом специалистов более 100 человек) тратить 5 % от средств, сэкономленных за счет налоговых льгот, выдвинул в 2024 г. министр цифрового развития Максут Шадаев. Это должно стать одним из условий для подтверждения аккредитации ИТ-компаний.

Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Тогда же был разработан первый вариант Методики, как расходы ИТ-компаний на поддержку ИТ-образования будут учитываться при расчете налоговых льгот.

Фото: © kasto / Фотобанк Фотодженика Минцифры запустило эксперимент по перечислению крупными ИТ-компаниями 5% от сэкономленных на налогах денежных средств на поддержку профильного образования

В сентябре 2025 г. Минцифры запустило апробацию Методики с участием 48 крупных ИТ-компаний и 18 вузов. Их список не раскрывается. По словам собеседника CNews на ИТ-рынке, среди них - «Яндекс», «Авито», «Лаборатория Касперского» (ЛК), ГК «Астра», Т1, «Ланит», а также Высшая школа экономики (ВШЭ).

Как посчитать затраты ИТ-компаний на образование

Оценку предполагается осуществлять в два этапа. На первом этапе ИТ-организация сама осуществляет оценку в соответствие с Положением о государственной организации российский организаций в сфере ИТ. Оценка проводится в разрезе видов участия организаций в содействию обучению и мероприятий, проведенных организаций в рамках каждого вида участия в содействию обучению.

По каждому мероприятию определяются количественные показатели, а также рассчитывается стоимость проведения соответствующего мероприятия либо фактически понесенные затраты. На втором этапе Минцифры проводит оценку соответствия затрат ИТ-организации на участие в содействии образованию на предмет установленным требованиям.

В проекте Методики приведено несколько возможных пунктов участия аккредитованных ИТ-организаций в содействию образованию. Во-первых, компания может привлекать сотрудников для преподавания в образовательной организации высшего образования и профессиональной образовательной организации связанных с ИТ учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных основной образовательной программой.

При оценке вклада данного показателя число академических часов привлеченных для преподавания сотрудников ИТ-компаний умножается на стоимость одного академического часа данного сотрудника, после чего полученные значения суммируются, исходя из общего числа привлеченных сотрудников.

Как отмечает источник CNews на ИТ-рынке, первоначально Минцифры хотело учитывать вклад ИТ-компаний только в профильное образование в вузах, но затем, «после долгих боев», было решено учитывать расходы и на поддержку СПО тоже.

Второй показатель - разработка, актуализация и экспертиза ИТ-компанией образовательных программ по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, специальностям и направлениям подготовки высшего образования в сфере ИТ.

Схожий показатель - разработка, актуализация и экспертиза рабочих программ ИТ-дисциплин, предусмотренных образовательным программами. В обоих случаях для оценки вклада данных показателей суммируется стоимость каждой разработанной или актуализированной рабочей или образовательной программы.

Стажировка в ИТ-компаниях и финансирование программ подготовки топ-специалистов в области

Следующий показатель - стажировка в ИТ-компании студентов образовательных организации, обучающих по ИТ-специальностям. Для расчета вклада данного показателя продолжительность стажировка каждого студента, исчисляющаяся астрономическими часами, умножается на стоимость прохождения стажировки студентом в течении одного астрономического часа, и далее данные значения суммируются для всех прошедших стажировку студентов.

Еще один показатель - софинансировании реализации Аналитического центра при Правительства (АЦ), связанного с обеспечением обучения студентов по образовательным программам высшего образования для топ-специалистов в сфере ИТ в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Экономика данных». В данном случае ИТ-компании будут указывать размер фактически понесенных затрат для оценки вклада данного показателя.

Следующий показатель - реализация дополнительных общеобразовательных программ для школьников 7-11 классов по вопросам ИТ на базе общеобразовательных организаций. Для расчета вклада данного показателя для каждого привлеченного работника ИТ-компании число затраченных им академических часов умножается а стоимость этих часов, затем данное значение суммируется по всем привлеченным сотрудникам.

Финальный показатель - предоставление компанией образовательных контента для учителей и школьников а образовательных платформах. При расчете вклада данного показателя для каждой образовательной платформы стоимость доступа к данной платформе умножается на число месяцев, в ходе которых у школьников был доступ к ней. Далее получившееся значение суммируется, исходя и количества школьников, имевших доступ к платформе. Затем получившиеся значения суммируются, исходя из общего числа образовательных платформ, к которым был предоставлен доступ.

Позиция Минцифры

В пресс-службе Минцифры напомнили CNews, что 30 сентября был сообщено о начале обучения в вузах студентов ИТ-направлений по программам с участием крупнейших аккредитованных ИТ-компаний в рамках апробации. В рабочую группы вошли представители вузов и 48 ИТ-организцаий. Также прирабатывается порядок учета затрат ИТ-компаний на образование, однако финальной версии еще нет, подчеркнули в ведомстве.

«Предполагается, что требование по сотрудничеству с вузами будет предъявляться крупным аккредитованным ИТ-компаниям начиная с 2026 года, - добавили в Минцифры. - При этом нововведения затронут только крупные аккредитованные ИТ-компании с выручкой превышающей 1 млрд руб. в год, численностью сотрудников не менее 100 человек, а также компания должна пользоваться льготами. Минцифры видит положительные эффекты от взаимодействия ИТ-отрасли и системы образования. Растет приток на ИТ-специальности, повышается качество обучения и удовлетворенность компаний компетенциями выпускников. Поэтому появилась задача масштабирования такого взаимодействия.

Мнения участников рынка и опасения по поводу сокращения налоговых льгот

В ГК «Астра» подтвердили факт участия в апробации Методики Минцифры. В «Ланите». АЦ и «Авито» отказались от комментариев. В «Яндексе», ЛК и Т1 к моменту публикации не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Источник в одной из упомянутых ИТ-компаний подтвердил факт проработки перечисления 5% от сэкономленных на налогах денежных средств на поддержку образования. «По факту каждая крупная компания и до этого вкладывала сопоставимые ресурсы в поддержку и развитие инженерных специальностей в России, - говорит собеседник CNews. - Сейчас на рынке наблюдается большой дефицит ИТ-кадров, и компаниям выгодно развивать этот сектор, чтобы получать качественные кадры в виде выпускников вузов. К тому же многие компании активно развивают стажировки для студентов ИТ специальностей, чтобы уже в процессе обучения выбрать наиболее талантливых и предложить им места в компании. Это также экономит и время на «онбординг» (испытательный срок) новых специалистов».

Председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов напоминает, что ранее Минфин разработал законопроект, который значительно сократит объем предоставляемых ИТ-компаниям налоговых льгот. Вместо размер страховых отчислений составит 15% вместо нынешних 7,6% (при максимально возможных 30%). также вводится НДС на российское ПО, размер которое предлагается увеличить с 18% до 22%. В то же время у аккредитованных ИТ-компаний остается льготная ставка по налогу на прибыль - 5% вместо базовой ставки 25%.

«Речь идет не о переводе 5% от сэкономленных на налогах средствах куда-то, а об обязанности их тратить на работу с вузами, причем строго по регламентированному перечню, - объясняет Смирнов. - В то же время, разработчикам ПО нечего предъявить к зачету по НДС, а 80% их расходов составляет зарплата. Соответственно, речь идет фактически о налоге с обороты, который вырастит с 5% до 35%, что превышает уровень рентабельности большинства разработчиков».

Кроме того Алексей Смирнов указывает на еще одну проблему: в 2026 г. размер 5% от сэкономленных на налогах льгот планируется рассчитывать, исходя из показателей за 2024 г., а в 2027 г. - исходя из показателей за 2025 г. «То есть льгот уже не будет, а 5% будут требовать с уже отмененных льгот», - объясняет Смирнов.