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В учебных заведениях Владимирской области появится «Ред ОС»

Операционная система «Ред ОС» в новом учебном году поступит в 123 образовательные организации Владимирской области. Компания «Ред софт» передала лицензии на операционную систему «Ред ОС» для организации пилотных классов департаменту образования и молодежной политики Владимирской области на областном педагогическом совете. В рамках мероприятия специалисты «Ред софт» также продемонстрировали операционную систему временно исполняющему обязанности губернатора Владимирской области Александру Авдееву. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Для плавного и «безболезненного» перехода на российское программное обеспечение школы – участники пилотного проекта получат методическую поддержку от компании – разработчика российской операционной системы. «Ред софт» также предоставил методические материалы по обучению преподавателей Владимирскому институту развития образования им. Л.И. Новиковой.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций. Универсальная среда для использования прикладного программного обеспечения включает необходимый набор инструментов для выстраивания образовательного процесса. «Ред ОС» совместима с системами управления учебным классом, средами программирования и разработки, различными приложениями для создания документов, фото и видеоредакторами, тренажерами и др. Операционная система поддерживает работу с интерактивными досками и панелями. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

Виктория Власенко, заместитель директора департамента образования и молодежной политики: «На российском ИТ-рынке давно существуют крупные производители отечественного программного обеспечения, продукты которых используются как внутри страны, так и за рубежом. Создание пилотных классов для обучения работе с отечественным программным обеспечением с одновременной методической и консультационной поддержкой разработчиков позволит школьникам познакомиться, научиться работать с отечественными решениями, а также поможет обеспечить плавный перевод всех образовательных организаций региона на использование отечественного программного обеспечения».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»: «Учебные заведения Владимирской области включились в пилотный проект по импортозамещению на базе операционной системы “Ред ОС”, офис разработки которой находится в Муроме. В будущем, сегодняшние школьники станут выпускниками, а позже дипломированными специалистами, которые будут работать над усовершенствованием отечественного ПО и укреплением технологического суверенитета страны. Таким образом “Ред софт” вносит свой вклад».

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