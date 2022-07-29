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Минцифры: почти 50 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ получено по Карте болельщика

Минцифры России сообщило о том, что с использованием электронной Карты болельщика оформлено около 50 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ.

29 июля на «Екатеринбург Арене» между футбольными клубами «Урал» и «Краснодар» пройдет первый матч Российской Премьер-лиги с применением Карты болельщика. Всего на данный момент электронную Карту в России получили 100 тыс. человек.

При запуске системы идентификации болельщиков (СИБ) на матче в Екатеринбурге будут отрабатываться различные сценарии работы системы: работа в различных режимах прохода посетителей на стадион, в том числе для выработки наиболее удобного для зрителей сценария; отработка взаимодействия между техподдержкой СИБ и персоналом стадиона.

Карта болельщика понадобится: с июля 2022 г. – для посещения матчей РПЛ на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи; с декабря 2022 г. – на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

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