Российские технологические компании могут получить грантовую поддержку до 10 млрд рублей

В рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» государственной программы России «Экономическое развитие и инновационная экономика» стартовал прием заявок на участие в грантовой программе поддержки зрелых технологических компаний, реализующих проекты, направленные на доработку и создание продукции под требования крупных корпораций (программа «доращивания»). Объем финансирования до 2024 г. составит 10 млрд руб.

Для участия в конкурсном отборе проектов технологической компании необходимо подать заявку через автоматизированную информационную систему по ссылке: https://ais.inno-sc.ru/. Заявки на участие принимаются с 11 мая 2022 г (12:00 по Москве) по 14 июня 2022 г. (12:00 по Москве).

Технологические компании в рамках программы «доращивания» вправе претендовать на получение гранта в размере от 25 млн руб. до 250 млн руб. при условии финансирования проекта за счет внебюджетных средств в объеме не менее 100% от суммы запрашиваемого гранта. Общий срок реализации проекта не должен превышать шесть лет с даты начала грантового финансирования проекта, при этом срок грантового финансирования не должен превышать три года.

В конкурсном отборе могут принять участие российские коммерческие организации, осуществляющие деятельность по доработке и производству технологических продуктов, выручка от продаж товаров, работ, услуг которых за последний отчетный год составляет не менее 500 млн. руб. и не более 10 млрд. руб. и соответствующие требованиям.

Грантовую поддержку могут получить предприятия, деятельность которых ориентирована на развитие одного из 17 приоритетных направлений: Интернет вещей, Искусственный интеллект, Квантовые вычисления и квантовые коммуникации, Квантовые сенсоры, Мобильные сети связи пятого поколения, Новые коммуникационные интернет-технологии, Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы, Новые производственные технологии, Перспективные космические системы, Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа, Технологии новых материалов и веществ, Технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи, Технологии распределенных реестров, Технологии создания новых и портативных источников энергии, включая возобновляемые, Технологии создания современного оборудования, приборов и устройств для нужд российской промышленности, Ускоренное развитие генетических технологий.

Оператором грантовой программы поддержки технологических компаний, реализующих проекты, направленные на доработку и создание продукции под требования крупных корпораций, выступает автономная некоммерческая организация «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

Получить разъяснения о положении Конкурсной документации, а также иную консультационную поддержку по вопросам реализации программы «доращивания» участники конкурсного отбора могут на постоянной основе в период приема заявок.