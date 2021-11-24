Первые интернет-площадки запустили авторизацию через ЕСИА

Минцифры расширяет возможности использования инфраструктуры электронного правительства для бизнеса. Пользователи портала «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью получили возможность совершать юридически значимые действия на коммерческих площадках, пройдя аутентификацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал «Госуслуг».

В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 г., возможность входа через ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов как hh.ru, «Авто.ру» и «Циан». В ближайшее время к ним присоединятся «Авито», «Петербургская сбытовая компания», сервис поиска недвижимости «Этажи» и ряд других. Всего на текущий момент к проекту присоединились десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений. Минцифры выработало целевую модель и архитектуру взаимодействия с бизнес-площадками.

«Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации. Это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях», — сказал руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России Александр Смирнов.

При такой схеме взаимодействия физических и юридических лиц на базе защищенной государственной информационной системы, которой является ЕСИА, данные граждан останутся под защитой государства, а пользователь сможет сам решать, какому сервису, в каком объеме и для каких целей он готов предоставить сведения о себе, а также при желании отозвать право на обработку персональных данных.

«Кросс-авторизация между hh.ru и Госуслугами поможет пользователям в поисках новой работы, расширит для граждан возможности для трудоустройства и сократит сроки поиска. В дальнейшем в рамках эксперимента с Минцифры мы планируем добавить аналогичную функцию и для компаний-работодателей», — сказал GR-директор hh.ru Виталий Терентьев.

«Возможность верификации пользователей с помощью Госуслуг — новый этап развития сервисов объявлений. Мы рассчитываем, что интеграция с ЕСИА поможет сократить количество мошеннических операций, а также приведет к тому, что сделки станут удобнее и для продавца, и для покупателя», — отметил генеральный директор компании «Яндекс.вертикали» (включает сервис «Авто.ру») Павел Алешин.

В ближайшее время интеграцию с ЕСИА завершит и компания Авито.

Порядок проведения эксперимента установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 года № 453.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане участвуют в эксперименте на добровольной основе. В случае положительных результатов эксперимента возможность подключения к ЕСИА может быть распространена и на другие коммерческие ресурсы.