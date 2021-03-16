В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект-спутник к ФЗ-258 о «цифровых песочницах». Он предусматривает расширение экспериментального правового режима в области обработки данных, здравоохранения, дорожного движения и использования воздушного транспорта. В соответствии с поручением президента от 31 декабря 2020 года законопроект-спутник должен быть принят до 1 мая 2021 года.

Все проекты, которые вошли в первый законопроект-спутник, прошли обсуждение на рабочей группе «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика» и имеют высокую степень технической проработки. Законопроект предполагает снятие ограничительных норм для тестирования технологий в рамках проектов по применению телемедицинских технологий, беспилотного грузового и пассажирского транспорта, дистанционного заключения договоров, сервисов на базе больших данных.

Каждая «цифровая песочница» будет строиться на основе программы эксперимента, утверждаемой Правительством Российской Федерации. Этой программой будет определен срок и территория эксперимента, перечень возможных субъектов, порядок их деятельности, включая способы недопущения внештатных ситуаций. Например, воспользоваться беспилотным такси или увидеть автомобиль без водителя за рулем можно будет только на той территории, которая обозначена в программе эксперимента. На остальной территории России это станет возможно только тогда, когда эксперимент будет признан удачным и по его окончании будут внесены соответствующие изменения в общее регулирование.

«Экспериментальные правовые режимы (ЭПР) позволят максимально снизить риски при запуске любых новых технологий и внедрять их поэтапно через пилотные проекты. Новаторам же это даст возможность в ограниченном режиме проверить новые технологии на практике, оценить, насколько они применимы в реальных условиях, и сделать это без риска нарушить закон. Внесение изменений в общее регулирование по окончании эксперимента будет приниматься с учетом всех возможных рисков и максимальной защитой прав граждан», - комментирует Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика».

Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина №2790-р от 28.10.2020 организация «Цифровая экономика» уполномочена представлять интересы бизнеса в вопросах экспериментального регулирования.

В данный момент на площадке организации «Цифровая экономика» развернуто обсуждение и проработка программ «песочниц» по первым восьми кейсам. Это происходит в рамках экспертных групп, которые возглавляют авторитетные эксперты в соответствующих областях, с привлечением иных потенциальных участников ЭПР, экспертного сообщества и обязательным участием представителей уполномоченного органа (Минэкономразвития России) и регулирующих органов по соответствующим направлениям ЭПР.

Первые экспертные группы ЭПР уже сформированы. Руководителем группы «Беспилотные летательные аппараты» стал Глеб Бабинцев, генеральный директор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет». Группу «Методология обезличивания и обмена данными» возглавит Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных.

Для консультаций и помощи инициаторам на сайте организации «Цифровая экономика» создана страница, где размещена основная информация о целях и порядке установления ЭПР, а также организован прием инициативных предложений.