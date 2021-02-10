Спецпроекты

В России сформируют топ ВУЗов, обучающих искусственному интеллекту

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство науки и высшего образования внесло Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в перечень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ высшего образования, а также дополнительных профессиональных программ, сообщили в пресс-службе Альянса. Альянс объединяет Mail.ru Group, «Яндекс», Сбербанк, «Газпром нефть» и РФПИ.

Цель аккредитации - оказать содействие вузам, выделить лидеров образовательной отрасли и ориентировать их на решение задач приоритетного обеспечения подготовки квалифицированных кадров в области ИИ. Методика обработки данных о программах высшего образования была разработана компанией «Газпром нефть».

«Компании-участники Альянса подсчитали, что каждый год им не хватает порядка 4 тыс молодых специалистов с образованием в области ИИ и анализа данных, - отметил директор Альянса в сфере ИИ Кирилл Булатов. - Среди наиболее востребованных специальностей - архитекторы в области ИИ, аналитики и инженеры данных, технические аналитики и архитекторы данных».

Исследование более 600 образовательных программ из более чем 80 вузов показало неоднородность учебных практик и неполную готовность образовательной отрасли к быстрому ответу на запрос рынка труда в отрасли ИИ. На основании этого исследования был сформирован профессиональный стандарт - основа для создания шести профессиональных стандартов в области ИИ.

В результате совместной работы экспертов Альянса и ведущих вузов страны было создано семейство из шести специальностей в области ИИ с детализацией по 36 компетенциям. В ближайшее время несколько ведущих российских вузов получат возможность пройти процедуру профессионально-общественной аккредитации в области ИИ.

Другие материалы рубрики

«Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке

Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео

Что такое on-prem, cloud и box: изучаем форматы поставки ПО

Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш

В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом

Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Техноблог

Можно ли легально скачать видео с YouTube?

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
CNEWS TV
Какие технологии помогают российскому бизнесу преодолеть...
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам