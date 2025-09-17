Камчатка готовится к четырем дням без интернета

Жители Камчатского края готовятся к временному отключению высокоскоростного интернета в сентябре 2025 г. Банкоматы, магазины и спецслужбы будут переведены на спутниковую связь.

Отключение от интернета

Камчатка готовится к временному отключению интернета на четыре дня, с 25 по 29 сентября 2025 г., пишет «Коммерсант». В регионе будут проходить работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС).

По информации правительства Камчатского края, работу на спутниковом канале протестируют 20-21 сентября 2025 г., после чего на сайте и в социальных сетях правительства региона будет обозначен список сервисов и банкоматов, которые останутся доступны в дни отключения. Ведь на время отключения для минимизации неудобств социально значимые объекты, включая финансовые учреждения, продуктовые магазины и спецслужбы, будут переведены на спутниковую связь. С 17 сентября 2025 г. жители края уже начинают запасать наличные деньги, скачивать впрок фильмы и книги, сообщил «Коммерсант».



Unsplash - Compare Fibre Камчатка готовится к четырем дням без интернета

Согласно информации министерства цифрового развития Камчатского края, работы по укреплению ПВОЛС стартуют 25 сентября с объектов морской инфраструктуры. «Отключение высокоскоростного интернета может первоначально занять четверо суток, но общая продолжительность будет определяться погодными условиями», — отметил руководитель министерства Николай Киселев.

По словам Киселева, кабель ПВОЛС будет помещен в специальную трубу, подготовленную под землей и в море. Морская часть действующего кабеля будет разрезана и соединена с наземной частью линии, вновь проложенной под мысом Левашова. Власти подчеркивают, что цель работ — защитить полуостров от повреждений магистрального оптического кабеля, связывающего Камчатку с глобальной сетью. Напомним, в январе 2023 г. экскаватор повредил сухопутный кабель, что привело к отключению связи на Камчатке, Чукотке и Северных Курилах на 14 часов.

«Это очень сложные работы, которые требуют привлечения высококвалифицированных специалистов и специализированной техники с материка. Важно провести их именно сейчас, чтобы обезопасить полуостров от ситуаций, связанных с воздействием природы и человека на наш оптический кабель, который соединяет нас с глобальным интернетом. Эти мероприятия позволят застраховать нашу береговую ИТ-инфраструктуру на многие годы вперед», — отметили в пресс-службе региональных властей.

Как писал CNews, на Камчатке в результате земляных работ в 2021 г., которые проводила пока не установленная организация, произошел обрыв магистрального кабеля «Ростелекома», из-за чего на полуострове пропала связь. Жители лишились интернета, мобильной связи и даже возможности снять деньги в банкоматах. В 2024 г. на Камчатке и Чукотке пропал интернет, есть проблемы с мобильной связью и телевидением.

Повреждение кабеля

7 сентября 2025 г. из-за повреждения ПВОЛС ряд северных районов полуострова на время остался без стабильной связи. На участке «Атласово-Эссо» произошло повреждение волоконно-оптического кабеля, что вызвало перебои интернет-соединения и работы сервисов интерактивного телевидения в Тигильском и Карагинском районах. Для устранения причин аварии на место отправились специалисты ремонтной бригады.

«Повреждение волоконно-оптической линии связи на участке «Атласово-Эссо» устранено, доступность услуг связи восстановлена в полном объеме», — сказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

Развитие интернета на Камчатке

Непосредственно началом построения компьютерных сетей на полуострове можно назвать рубеж 1991-1992 г. В это время в Петропавловске-Камчатском заработал первый на Дальнем Востоке и девятый в стране узел электронных сетей «Камчатсвязьинформ», который и начал свою деятельность с предоставления жителям Камчатки услуг электронной почты.

Уже в 1992 г. появился первый камчатский абонент сети интернет, а к концу года их было около 30. В 1995 г. сделаны первые попытки строительства оптических сетей — все тем же отделом автоматизированных систем. В начале 2000 г. в Камчатской области в эксплуатацию вводят универсальную мультисервисную сеть передачи данных. Уже с 2004 г. доступ в интернет предоставлялся по телефонной линии (технология xDSL). Новое качество сети и новые скорости приносит жителям полуострова в 2010 г. новая технология MetrоEthernet, когда соединение организовано посредством оптоволоконной линии связи.

В 2012 г. российские компании построили волоконно-оптическую линию передач (ВОЛС) до Усть-Большерецка и в прилегающих по пути населенных пунктах. Впоследствии поселок станет «сердцем» камчатского интернета, ведь именно оттуда с Охотского моря в 2016 г. «придет» на полуостров подводная оптоволоконная магистраль, о чем информировал CNews. В 2025 г. почти 95% жителей полуострова, а именно 29 населенных пунктов, получили доступ в глобальную сеть через новую ПВОЛС, 2/3 из них подключены по технологии MetrоEthernet.