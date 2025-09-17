CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках ИТ в госсекторе Инфраструктура Ритейл Интернет Техника
|

Камчатка готовится к четырем дням без интернета

Жители Камчатского края готовятся к временному отключению высокоскоростного интернета в сентябре 2025 г. Банкоматы, магазины и спецслужбы будут переведены на спутниковую связь.

Отключение от интернета

Камчатка готовится к временному отключению интернета на четыре дня, с 25 по 29 сентября 2025 г., пишет «Коммерсант». В регионе будут проходить работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС).

По информации правительства Камчатского края, работу на спутниковом канале протестируют 20-21 сентября 2025 г., после чего на сайте и в социальных сетях правительства региона будет обозначен список сервисов и банкоматов, которые останутся доступны в дни отключения. Ведь на время отключения для минимизации неудобств социально значимые объекты, включая финансовые учреждения, продуктовые магазины и спецслужбы, будут переведены на спутниковую связь. С 17 сентября 2025 г. жители края уже начинают запасать наличные деньги, скачивать впрок фильмы и книги, сообщил «Коммерсант».

compare-fibre-udc7-aw6i_o-unsplash_1.jpg

Unsplash - Compare Fibre
Камчатка готовится к четырем дням без интернета

Согласно информации министерства цифрового развития Камчатского края, работы по укреплению ПВОЛС стартуют 25 сентября с объектов морской инфраструктуры. «Отключение высокоскоростного интернета может первоначально занять четверо суток, но общая продолжительность будет определяться погодными условиями», — отметил руководитель министерства Николай Киселев.

По словам Киселева, кабель ПВОЛС будет помещен в специальную трубу, подготовленную под землей и в море. Морская часть действующего кабеля будет разрезана и соединена с наземной частью линии, вновь проложенной под мысом Левашова. Власти подчеркивают, что цель работ — защитить полуостров от повреждений магистрального оптического кабеля, связывающего Камчатку с глобальной сетью. Напомним, в январе 2023 г. экскаватор повредил сухопутный кабель, что привело к отключению связи на Камчатке, Чукотке и Северных Курилах на 14 часов.

«Это очень сложные работы, которые требуют привлечения высококвалифицированных специалистов и специализированной техники с материка. Важно провести их именно сейчас, чтобы обезопасить полуостров от ситуаций, связанных с воздействием природы и человека на наш оптический кабель, который соединяет нас с глобальным интернетом. Эти мероприятия позволят застраховать нашу береговую ИТ-инфраструктуру на многие годы вперед», — отметили в пресс-службе региональных властей.

Как писал CNews, на Камчатке в результате земляных работ в 2021 г., которые проводила пока не установленная организация, произошел обрыв магистрального кабеля «Ростелекома», из-за чего на полуострове пропала связь. Жители лишились интернета, мобильной связи и даже возможности снять деньги в банкоматах. В 2024 г. на Камчатке и Чукотке пропал интернет, есть проблемы с мобильной связью и телевидением.

Повреждение кабеля

7 сентября 2025 г. из-за повреждения ПВОЛС ряд северных районов полуострова на время остался без стабильной связи. На участке «Атласово-Эссо» произошло повреждение волоконно-оптического кабеля, что вызвало перебои интернет-соединения и работы сервисов интерактивного телевидения в Тигильском и Карагинском районах. Для устранения причин аварии на место отправились специалисты ремонтной бригады.

«Повреждение волоконно-оптической линии связи на участке «Атласово-Эссо» устранено, доступность услуг связи восстановлена в полном объеме», — сказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

Развитие интернета на Камчатке

Непосредственно началом построения компьютерных сетей на полуострове можно назвать рубеж 1991-1992 г. В это время в Петропавловске-Камчатском заработал первый на Дальнем Востоке и девятый в стране узел электронных сетей «Камчатсвязьинформ», который и начал свою деятельность с предоставления жителям Камчатки услуг электронной почты.

kamchatka_volcano_koryaksky_24231533812.jpg

Wikipedia
Петропавловск-Камчатский

Уже в 1992 г. появился первый камчатский абонент сети интернет, а к концу года их было около 30. В 1995 г. сделаны первые попытки строительства оптических сетей — все тем же отделом автоматизированных систем. В начале 2000 г. в Камчатской области в эксплуатацию вводят универсальную мультисервисную сеть передачи данных. Уже с 2004 г. доступ в интернет предоставлялся по телефонной линии (технология xDSL). Новое качество сети и новые скорости приносит жителям полуострова в 2010 г. новая технология MetrоEthernet, когда соединение организовано посредством оптоволоконной линии связи.

В 2012 г. российские компании построили волоконно-оптическую линию передач (ВОЛС) до Усть-Большерецка и в прилегающих по пути населенных пунктах. Впоследствии поселок станет «сердцем» камчатского интернета, ведь именно оттуда с Охотского моря в 2016 г. «придет» на полуостров подводная оптоволоконная магистраль, о чем информировал CNews. В 2025 г. почти 95% жителей полуострова, а именно 29 населенных пунктов, получили доступ в глобальную сеть через новую ПВОЛС, 2/3 из них подключены по технологии MetrоEthernet.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

Рынок российских ПАК к 2030 году покажет взрывной рост — в 15 раз, до 390 миллиардов

Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Российский литограф будет стоить на 60% дешевле иностранных. Продажи стартуют через три года

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024