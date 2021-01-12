Разработан проект национального стандарта о структуре и процессе применения эталонной архитектуры больших данных

Технический комитет по стандартизации «Искусственный интеллект» (ТК 164) на базе РВК вынес на публичное обсуждение первую редакцию стандарта «Информационные технологии. Эталонная архитектура больших данных. Часть 1: Структура и процесс применения». Проект стандарта разработан Национальным центром цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова и Институтом развития информационного общества.

Национальный стандарт «Информационные технологии. Эталонная архитектура больших данных. Часть 1: Структура и процесс применения» входит в серию из пяти стандартов по эталонной архитектуре больших данных и представляет собой русскоязычную адаптацию международного технического отчета ISO/IEC TR 20547-1:2020 Information technology – Big data reference architecture – Part 1: Framework and application process.

Проект национального стандарта содержит описание структуры эталонной архитектуры системы для работы с большими данными, а также обеспечивает решение задачи отображения в эталонной архитектуре возможных вариантов использования больших данных. Положения национального стандарта могут применяться организациями для описания архитектуры конкретных систем для работы с большими данными и реализации этих систем с учетом используемых технологий, а также ролей/исполнителей и их потребностей.

В документе дано концептуальное представление эталонной архитектуры больших данных, а также базовых понятий: эталонная архитектура, интерес, заинтересованная сторона, область применения, структура архитектуры, пользовательское и функциональное представление, процесс применения, идентификация заинтересованных сторон и др.

Представленный проект национального стандарта наряду с другими частями серии стандартов 20547-Х будет способствовать эффективному использованию сквозной цифровой технологии «большие данные» для решения экономических и социальных задач при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Представленная в стандарте эталонная архитектура больших данных позволит обеспечить интероперабельность создаваемых в стране систем для работы с большими данными, их совместимость и возможности для дальнейшего развития. Формирование национальной экосистемы больших данных невозможно без соблюдения общих требований работы в распределенной среде, и серия международных стандартов ИСО/МЭК 20547-Х, последовательно адаптируемая в качестве национальных стандартов, служит этой цели», – отметил Юрий Хохлов, председатель подкомитета «Данные» (ПК 02) в составе ТК 164.

Проект стандарта разработан Национальным центром цифровой экономики МГУ (в рамках проекта Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных) и Институтом развития информационного общества. Координацию работ по согласованию и утверждению документа осуществляет ПК 02 «Данные» на базе МГУ, действующий в составе ТК 164 «Искусственный интеллект».

Первая редакция стандарта доступна на сайте Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ по адресу bigdata-msu.ru/standards. Замечания по проекту принимаются по электронной почте bigdata-wg02@digital.msu.ru до 27 февраля 2021 года. По результатам публичного обсуждения редакция стандарта будет дополнена и утверждена ТК 164 «Искусственный интеллект», после документ планируется внести в Росстандарт.