Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

В октябре 2025 г. в возрасте 37 лет после непродолжительной болезни скончался ведущий ученый-компьютерщик из Университета Сянтань в Китае. Вуз опубликовал некролог ученого и заменил его фотографию на сайте черно-белым снимком. Китайские журналисты обратили внимание на внезапную смерть нескольких специалистов, занимавшихся изучением искусственного интеллекта за последнее время.

Смерть ученого

Один из ведущих китайских исследователей искусственного интеллекта (ИИ) умер в возрасте 37 лет, пишет South China Morning Post (SCMP).

В возрасте 37 лет после непродолжительной болезни в октябре 2025 г. скончался ведущий ученый-компьютерщик и профессор китайского Университета Сянтань Лю Хаолин (Liu Haolin). Вуз уже опубликовал некролог ученого и заменил его фотографию на сайте черно-белым фото.

Хаолин скончался 25 октября в больнице Чанша (провинция Хунань), предположительно, от сердечного заболевания. В некрологе говорится, что поминальная церемония прошла на следующий день в соседнем городе Нинсян.

ИИ-исследования Лю Хаолина были сосредоточены на технологиях обработки и анализа данных в режиме реального времени для снижения зависимости ИИ от облачных ресурсов. Ученый также специализировался на повышении эффективности распределения ресурсов, что играет важную роль в обучении и работе ИИ-технологий. По информации SCMP, эти разработки особенно важны для развития ИИ в Китае.

Лю Хаолин был кандидатом на получение стипендии, как молодой талант и участник «Программы подготовки преподавателей в провинции Хунань», где находится Университета Сянтань, добавляют журналисты портала iNews. Эта программа провинции Хунань разработана для поддержки перспективных преподавателей, чтобы они стали ведущими специалистами в своих областях.

Китайский ИИ-исследователь также руководил семью проектами Национального фонда естественных наук Китая и успел за свою научную карьеру получить более десяти патентов на изобретения и опубликовать более 20 научных статей в ИИ-сфере.

Личная безопасность исследователей под вопросом

В апреле 2025 г. журналисты SCMP уже отмечали о неожиданных смертях с 2022 г. видных китайских специалистов в сфере развития ИИ-технологий. По их словам, эти смерти вызвали вопросы и опасения по поводу личной безопасности ИИ-исследователей и уровня стресса, которому они подвергаются. Эта озабоченность тем более актуальна, что ИИ находится в центре технологической войны между Китаем и США.

По информации SCMP, в июне 2022 г. произошла смерть ведущего ученого китайской компании Megvii Technologies и признанного эксперта в области машинного зрения Сунь Цзяня (Sun Jian). Господин Сунь пользовался всемирной известностью и был включен в список лучших молодых ИИ-ученых даже по версии Массачусетского технологического института (MIT). Цзянь был признанный гений еще при жизни, чьи ИИ-алгоритмы распознавали лица точнее человеческого глаза. Причины смерти специалиста в возрасте 45 лет не были обнародованы. ИТ-компания лишь сообщила, что произошло это в результате внезапной болезни.

В 2023 г. газеты сообщили о трагедии, даже без упоминания причин, о смерти одного из видных экспертов в области военного применения ИИ-технологий и доцента пекинского Национального университета оборонных технологий Фэн Янхэ (Feng Yanhe), которому было 38 лет. При жизни он утверждал, что ИТ-система, которую он разрабатывает, сможет одновременно управлять и военными кораблями, и самолетами, и системой противовоздушной обороны (ПВО).

В том же 2023 г. от болезни, которую так никто и не назвал и в 2025 г., неожиданно скончался основатель крупной технологической компании SenseTime и профессор Китайского университета в Гонконге Тан Сяоу (Tang Xiaowu), ему было 55 лет.

Уже в 2024 г. неожиданно умер сооснователь и главный директор по инновациям компании Yidu Tech Хэ Чжи (He Zhi), ему был 41 год.

Развитие китайского ИИ не остановить

По словам инженера школы механических наук Хуачжунского университета Ицюнь Ли (Yiqun Li), гонка вооружений началась еще в 2015 г., когда запустили проект «Сделано в Китае». Пекин захотел уйти от роли мировой фабрики ширпотреба и бросить вызов гигантам Кремниевой долины. Американцы упустили момент, когда Китай оказался вне конкуренции в производстве электромобилей и солнечных батарей. Но повторять ту же ошибку с ИИ Вашингтон не собирался. Белый дом запретил продавать Пекину современные чипы и инвестировать в китайский ИИ-технологии. «Мы в 2025 г. строим множество дата-фабрик, сочетающих ИИ и робототехнику. Они позволяют собирать данные, включая изображения, голос, текст, а также данные о взаимодействии роботов с человеком».

Профессор бизнес-школы Университета Кардиффа Пенг Джоу (Peng Jou): «Глобальная конкуренция — это конкуренция за таланты. Возможно, кто-то действительно охотится за ключевыми ИИ-специалистами». Со слов Джоу, ИИ очень похож на другое изобретение, которое разделило историю человечества на до и после. Китайские монахи в IX веке искали эликсир бессмертия и изобрели необычное вещество и назвали его «огонь медицины» — так назвали порошок, которым поначалу пытались лечить даже заражение крови, это порох, напомнил Джоу. Затем его использовали как удобрение. Потом он стал основой фейерверков, но настоящую революцию порох произвел, когда из него начали делать оружие. ИИ в оружии — это неизбежное будущее человечества и не всем западным странам это отставание в 2025 г. приемлемо, добавил профессор.