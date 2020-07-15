Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020

Сборная России по кибатлетике готовится защищать честь страны во втором чемпионате мира Cybathlon-2020, который является аналогом Олимпийских игр для спортсменов с киберпротезами. В отличие от Паралимпиады, на которой позволяется использование только унифицированных вспомогательных технологий, Cybathlon предусматривает демонстрацию разнообразных новейших технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые помогают не только в спорте, но и в быту.

Выездные сборы состоятся на базе подмосковного пансионата «Бор» (д. Одинцово, г. Домодедово - будет организован трансфер от м. Домодедовская). Ее члены – кибатлеты на электроколясках с расширенным функционалом, спортсмены в экзоскелетах, а также атлеты, использующие бионические протезы рук и киберпротезы ног, нейроинтерфейс «мозг-компьютер», – опробуют технические средства реабилитации при выполнении бытовых операций и ассистивные устройства отечественного производства на тренировочных дорожках - 100% аналогах трасс чемпионата мира.

В пресс-конференции, которая начнется сразу после тренировки, примут участие: Дмитрий Колобов, директор Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Светлана Журова, депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый вице-президент Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых», олимпийская чемпионка, Михаил Истомин, заместитель руководителя направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив, Андрей Безруков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, советник президента НК «Роснефть», доцент МГИМО, Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», Иван Бирюков, директор Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех», Алексей Лысенко, генеральный директор АНО «Национальный центр проблем инвалидности», президент Ассоциации предприятий реабилитационной индустрии, сопредседатель Российско-Китайского Совета по делам инвалидов, эксперт ОНФ, Андрей Давидюк, председатель правления Союза «Кибатлетика».

Cybathlon — это всемирное движение, благодаря которому люди с ограниченными возможностями здоровья могут полноценно интегрироваться в жизнь общества, выполняя ежедневные бытовые задачи. В России идеи Cybathlon развивает НКО Союз «Кибатлетика». Кибатлетика объединяет российских разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации (ТСР) и демонстрирует, как развитие и применение современных ТСР и ассистивных технологий возвращают людям утраченные функции, меняют их отношение к самим себе и отношение общества к людям с ограничениями по здоровью как к равным.

Чемпионат Cybathlon проводится с 2016 года Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH Zurich). В соревнованиях могут принять участие люди с ограниченными возможностями здоровья, использующие высокотехнологичные средства реабилитации для решения повседневных задач. Также оцениваются сами технические средства реабилитации и ассистивные устройства, которые используют участники чемпионата.

В 2020 году национальная сборная России поспорит с 86 командами из 29 стран мира, выступив в 5 спортивных дисциплинах с использованием ассистивных технологий отечественного производства.

По данным Швейцарской высшей технической школы Цюриха, в мире проживает один миллиард человек с ограниченными возможностями, которые ежедневно сталкиваются с многочисленными трудностями и препятствиями, мешающими быть полноценными членами общества.

К инвалидным коляскам во всем мире приковано более 132 миллионов человек, а еще 110 миллионов жителей планеты не могут себе позволить приобрести эти средства передвижения.

По данным Росстата за 2019-й год, в России проживает 11,9 миллионов лиц с ограниченными возможностями. Это 8,2% населения страны.

По данным Росстата за 2017 год, 25% людей с ограниченными возможностями страдают от нарушений нейромышечных, скелетных и связанных с движением функций, 54% жителей страны нуждаются в технических средствах реабилитации.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2040-2050 гг. люди с ограниченными возможностями составят 20% населения земного шара.