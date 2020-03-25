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Проекты Naumen включены в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики»

ПО Софт ИТ в госсекторе

АНО «Цифровая экономика» включила три проекта Naumen в базу эффективных кейсов для цифровой трансформации субъектов РФ: интеллектуальную поисковую систему, портал самообслуживания клиентов и голосовых роботов на платформе Naumen Erudite. Кейсы Naumen, которые уже внедрены в некоторых регионах страны, доказали свою эффективность и могут быть реализованы в других субъектах России.

Интеллектуальная поисковая система, которая развернута в Научно-техническом центре «Газпромнефти», снижает на 50% затраты на ежедневный поиск больших массивов информации в корпоративных цифровых хранилищах и открытых источниках. Кроме того, за счет распознания системой документов, которые ранее были недоступны для поиска из-за формата и качества данных, база для работы с информацией увеличивается на 30%. В поисковой системе применяются технологии машинного обучения и обработки естественного языка (NLP, Natural Language Processing), что позволяет предоставить пользователям точные и развернутые ответы на сложные вопросы, связанные с производственными процессами, оказанием услуг и прикладными исследованиями.

Проекты Naumen, в рамках которых были внедрены порталы самообслуживания клиентов, реализованы в 24 регионах страны. С помощью портала организация взаимодействует с клиентами и внутренними потребителями услуг в круглосуточном режиме. Через портал клиенты отправляют обращения различного типа: информацию о сбоях, запросы на обслуживание, отслеживают ход их обработки, самостоятельно решают проблемы с помощью базы знаний, оценивают поставщика услуг и качество выполненной работы. Обработка обращений в режиме самообслуживания на 80% снижает нагрузку на сервисные службы. Стоимость обработки типовых обращений уменьшается более чем в 10 раз за счет автоматической маршрутизации заявок на исполнителей, минуя предварительную обработку первой линией поддержки.

В сфере розничной торговли и услуг населению Naumen также готов тиражировать в регионы свой опыт по внедрению голосовых роботов и чат-ботов. Платформа Naumen Erudite позволяет создавать роботов на базе диалогового искусственного интеллекта, которые общаются с человеком на естественном языке. Время на обработку вызовов сокращается за счет интеллектуальной классификации обращения и полного обслуживания клиента без участия оператора.

Решение реализовано для центра поддержки клиентов «Почты России». Благодаря высокоточному определению тематики 500 тыс. входящих звонков ежемесячно и роботизированной обработке запросов на отслеживание посылок, финансовые затраты организации на обслуживание обращений снизились в шесть раз. Кроме того, голосовые роботы Naumen принимают показания счетчиков в энергосбытовых компаниях нескольких субъектов РФ.

Как подчеркнул директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин, все цифровые решения, которые вошли в новый релиз, обладают экономической, социальной и управленческой эффективностью.

«Благодаря инициативе АНО “Цифровая экономика” внедрение информационных технологий в экономику должно ускориться, что особенно важно в условиях новой цифровой реальности, — отметил Игорь Кириченко, CEO компании Naumen. — Мы рассчитываем, что в рамках этого проекта сможем применить 18-летний опыт нашей компании в управлении цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом для повышения конкурентоспособности региональных предприятий и организаций».



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