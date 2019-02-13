«ЭЛАР» завершила оцифровку в госархиве Владимирской области

«ЭЛАР» объявила о завершении проекта по оцифровке особо ценных архивных документов в Государственном архиве Владимирской области (ГАВО) в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» на 2018 год.

В результате проекта созданы электронные копии около 80 000 листов первоисточников периода до 1917 г. из фондов органов епархиального управления, личных дворянских фондов. Создание электронного фонда пользования позволит оптимизировать работу сотрудников при отработке запросов пользователей и изъять из оборота ветхие и особо ценные документы.

Государственный архив Владимирской области существует с 1918 года и содержит боле 1,6 млн единиц хранения. В фондах учреждения числятся документы от начала XVI века до нашего времени, представляющих научный и исторический интерес в области изучения экономической, социальной, научной, религиозной и культурной жизни Владимирского края. Оцифрованные в рамках проекта документы представляют собой указы Сената и провинциальных канцелярий, выписки из писцовых книг, документы по управлению имениями, описи земель и имущества, ревизские сказки, метрические книги, подворные списки, описи крестьян и др. Формат первоисточников варьируется от А5 до А2 размера, некоторые документы, содержащие информацию, «уходящую» в корешок, требовали расшивки.

«Часть архивных документов находятся в ветхом состоянии, поэтому важным условием при сканировании было обеспечение сохранности подлинников, - отметил Александр Комиссаров, заместитель руководителя департамента по работе с архивами корпорации «ЭЛАР». – Оцифровка проводилась на профессиональном оборудовании марки «ЭЛАР ПланСкан», обеспечивающем безопасность для оригиналов и эталонное качество копий».