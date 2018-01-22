НЦИ увеличил продажи в 4 раза за счет реализации федеральных ИТ-проектов

Национальный Центр Информатизации (НЦИ), дочерняя структура госкорпорации Ростех, нарастил объем работ в интересах крупных корпоративных заказчиков и продемонстрировал рекордный рост продаж. Выручка НЦИ по итогам 2017 года составит до 3,2 млрд руб., в 4 раза превысив показатели прошлого года.

Среди причин взрывного роста – смена стратегии и бизнес-модели компании, а также расширение числа заказчиков и успешная реализация ряда ИТ-проектов федерального уровня.

В числе крупных работ НЦИ в ушедшем году - создание инфокоммуникационных сервисов Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 и Кубка Конфедерации 2017, развитие и поддержка государственных информационных систем ЕГИСЗ и ГИС ОМС в рамках развития «цифрового здравоохранения».

Одним из ключевых проектов НЦИ стала комплексная автоматизация деятельности ФГУП «Почта России», включающая проектирование и разработку системы с функциями управления заказом, электронного документооборота, управления недвижимостью.

«В 2017 году кардинально изменилась стратегия компании: от вендорской модели НЦИ перешел к модели интегратора российских высокотехнологичных решений. Благодаря этому значительно расширены компетенции и возможности компании на рынках ИТ-услуг, растет круг потенциальных партнеров. Сейчас НЦИ консолидирует и предлагает лучшие отечественные ИТ-продукты для комплексного решения задач, не только в России, но и теперь за рубежом. Совокупность этих факторов позволяет прогнозировать дальнейший рост экономических показателей НЦИ в 2018 году - до 7,5 млрд. рублей», - сказал председатель совета директоров НЦИ, Директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко.

В 2017 году в периметре НЦИ появились дочерние организации RITE и НПО «Конверсия», работающие в соответствии с поручениями Президента России об увеличении доли выпускаемой гражданской продукции и доли несырьевого экспорта.

Также в 2017 году в НЦИ была проведена программа оптимизации, а сделка с дочерней структурой «БАРС Груп» была реструктурирована. В результате НЦИ остался акционером «БАРС Груп» с пакетом 25%+1 акция.

В планах НЦИ на 2018 год – увеличение продаж почти в 2,5 раза, в том числе за счет выполнения работ по заказам Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, ФГУП «Почта России».