Начал работу портал «Открытый бюджет Новосибирской области»

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило о разработке и запуске информационно-аналитического портала «Открытый бюджет Новосибирской области». Среди целей создания портала - обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса, информационная поддержка органов государственной власти и местного самоуправления и публикация результатов их деятельности для всех целевых групп пользователей.

Портал объединяет данные финансовых органов субъекта и муниципальных образований, органов государственной власти Новосибирской области, Федеральной налоговой службы, Росстата и Минфина России. Банк данных портала содержит информацию с 2008 года, что обеспечивает широкий ретроспективный анализ финансовых и социально-экономических показателей региона. Все доступные данные могут быть использованы не только специалистами органов государственной власти и местного самоуправления как инструмент информационной поддержки принятия управленческих решений, но и рядовыми гражданами.

На портале сформированы разделы с информацией по основным направлениям бюджетной политики, по бюджету и бюджетному процессу, по направлениям и результатам расходования бюджетных средств. Для удобства жителей Новосибирской области реализована возможность обратной связи: любой заинтересованный гражданин может задать вопрос по бюджетной тематике, и получить компетентный ответ.

Для удобства использования данных и сервисов разработано мобильное приложение «Открытый бюджет Новосибирской области», содержащее информацию об основных показателях бюджетной и социально-экономической сферы Новосибирской области. Бесплатное приложение доступно для устройств на платформах iOS и Android.

Тенденции инициативного бюджетирования, обсуждение бюджетных вопросов с участием общественности, определение гражданами объектов расходования бюджетных средств, народный контроль над их планированием и расходованием и другие направления бюджетной политики, реализуемые губернатором Новосибирской области, в конечном итоге способствует улучшению качества жизни населения и реализации стандартов открытости и прозрачности на всех уровнях региональной финансовой системы.