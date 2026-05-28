Студенты МАИ разрабатывают беспилотник «Кукушка» для помощи МЧС

Студенты третьего курса Передовой инженерной школы Московского авиационного института разрабатывают многофункциональный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Кукушка». Дрон предназначен для использования МЧС России и другими экстренными службами, он поможет снизить риски для спасателей и ускорить поисковые операции. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Спасатели смогут применять «Кукушку» для мониторинга местности, поиска пострадавших и доставки среднегабаритных грузов. Искать людей беспилотник будет при помощи камеры с тепловизором, а груз, оснащённый парашютом, — провозить в специальном отсеке и сбрасывать в нужном месте.

Над БЛА работают четверо студентов — Виктория Сандалова, Никита Вовренчук, Георгий Томашевич и Александр Кукош — при поддержке преподавателей и специалистов отрасли. По замыслу разработчиков, новый беспилотник должен сократить время от начала поиска пострадавшего до оказания первой медицинской помощи.

«Аппарат сможет доставлять к месту происшествия аптечки, воду, рации, средства индивидуальной защиты или снаряжение до того, как спасатели сами доберутся туда. В некоторых случаях это позволит вместо часов тратить минуты. Так мы закрываем временной промежуток, когда пострадавший беззащитен, и повышаем его шансы на выживание», — сказала Виктория Сандалова.

Дальность полета беспилотника составит 80 км. Он сможет взять на борт пять килограммов полезной нагрузки, а продолжительность его работы составит до полутора часов.

Разработчики подчеркивают, что инновационность проекта состоит в его многозадачности. В отличие от существующих в России БЛА для МЧС, ограниченных в основном наблюдением, «Кукушка» сочетает функции мониторинга, поиска людей и доставки груза. Функционал беспилотника позволит использовать его и в других сферах, в том числе для доставки грузов в труднодоступные районы и зоны боевых действий.

