Экс-главу военного НИИ, занимающегося разработкой и аттестацией ПО, посадили на 13 лет

Бывшему руководителю ФГУ «27-й ЦНИИ» Министерства обороны придется отсидеть 13 лет. Его уличили в 10 эпизодах получения взяток с собственных сотрудников на общую сумму 7 млн рублей при создании инициативной научной группы по внедрению современных технологий.



Приговор за взятки

Андрея Протасова, бывшего руководителя ФГУ «27-й ЦНИИ» Министерства обороны России, Савеловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн руб. за получение в 2020-2025 гг. взяток по нескольким эпизодам и превышение должностных полномочий, пишет ТАСС.

У обвиняемого конфисковано имущество на сумму взяток — 7 млн руб. Ему вменяются три эпизода по ч. 3 ст. 286 УК ( п. «в», «е», превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий); четыре эпизода по ч. 6 ст. 290 УК (получение особо крупной взятки), два эпизода по ч. 5 ст. 290 УК (п. «в», получение крупной взятки) и один эпизод по ч. 2 ст. 290 УК (получение значительной взятки).

Протасов, доктор и профессор военных наук, автор более 130 научных работ, руководил ЦНИИ с февраля 2008 г. Он окончил Серпуховское высшее командное училище по специальности «автоматизированные системы управления войсками и оружием», а также Военную академию РВСН имени Дзержинского, служил в ракетных войсках стратегического назначения, был отмечен орденом Почета и многочисленными медалями.

За участие в научной группе нужно платить

Об аресте 64-летнего Андрея Протасова CNews писал в апреле 2025 г. Как выяснило следствие, Протасов отвечал за создание инициативной научной группы, которой полагались выплаты стимулирующего характера.

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Чтобы получать их, а также за общее покровительство, сотрудники должны были платить Протасову откаты. Для этого он, как утверждается, придумал целую систему. В суде он заявил, что деньги тратил на текущую деятельность института.

В январе 2026 г, по данным ТАСС, обвиняемый просил переквалифицировать его дело со ст. 290 (получение взяток) на ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) либо на ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Деятельность ЦНИИ

ЦНИИ осуществляет военно-научное сопровождение около 50 автоматизированных систем и комплексов Минобороны и включает центр аттестации и систематизации ПО. 27 ЦНИИ Минобороны был создан еще в Советском Союзе — в августе 1954 г.

В 2014–2024 гг. ЦНИИ исполнял многомиллионные контракты с госзаказчиками по разработке и внедрению различных современных технологий. «27-й ЦНИИ» Министерства обороны, как выяснил РБК, в том числе занимался разработкой биологически активной добавки против коронавируса.