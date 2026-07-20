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У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает

Бельгийский удостоверяющий центр GlobalSign отозвал у ФНС России свой TLS-сертификат. Из-за этого перестал работать единый личный кабинет налогоплательщика, где можно не только оплатить налоги, но также оформить налоговый вычет и пр.

Налоговая российская, сертификат европейский

На сайте Федеральной налоговой службы России перестал работать единый личный кабинет налогоплательщика, расположенный по адресу elk.nalog.gov.ru. Причиной тому стал внезапный отзыв TLS-сертификата, выданный GlobalSign.

GlobalSign – это удостоверяющий центр, один из крупнейших и старейших из ныне существующих. Он был основан 30 лет назад, в 1996 г., в Бельгии и занимается выдачей SSL/TLS‑сертификатов для защиты сайтов, а также сертификатов для подписи кода, электронной почты (S/MIME) и пр.

В настоящее время GlobalSign входит в японскую группу компаний GMO Internet.

Через сайт elk.nalog.gov.ru россияне могут управлять всем, что связано с налоговыми начислениями. Например, оплачивать налоги на недвижимость, оформлять налоговый вычет, декларации, и пр.

Ничего не помогает

К моменту выпуска материала сайт elk.nalog.gov.ru по-прежнему не был доступен. При этом основной сайт ФНС (nalog.gov.ru) пока функционирует без каких-либо технических проблем.

Редакция CNews убедилась в неработоспособности elk.nalog.gov.ru на компьютерах под управлением разных ОС (Windows 11, Windows 10, Ubuntu 25.10) и в разных браузерах (Firefox, Chrome и Vivaldi), обновленных до последних версий.

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Все сломалось

Об отсутствии сертификата предупреждают как минимум антивирусы «Лаборатории Касперского» и Eset Endpoint Security. Их принудительное отключение тоже не позволяет зайти на сайт.

Раньше срока

К 14:00 20 июля 2026 г. причины возникновения проблем с TLS-сертификатом GlobalSign у сайта elk.nalog.gov.ru не раскрывались. Редакция CNews направила запрос в ФНС России и ожидает ответа. Также редакция поинтересовалась, какие меры предпринимаются для решения вопроса, и есть ли примерные сроки восстановления сайта.

При этом сертификат, судя по всему, был именно отозван, поскольку срок его действия еще не вышел.

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2027 год еще наступил, 2029 - и подавно

Редакция CNews выяснила, то GlobalSign выдала сайту nalog.gov.ru три сертификата, один из которых заканчивается в январе 2027 г., а два других – в марте 2029 г.

Все только начинается?

Отзыв TLS-сертификата GlobalSign у ФНС России может быть частью глобальной кампании GlobalSign по изъятию таких сертификатов у российских организаций, которая началась в июне 2026 г.

В середине июня 2026 г. CNews писал, что под санкции компании попало к тому моменту около 20 тыс. российских доменов. Решение было связано с новыми требованиями Международного консорциума CA/Browser Forum.

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Сайт администрации г. Оби Новосибирской области
Другие сертификаты GlobalSign у ФНС тоже могут отозвать
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Эти новые правила подразумевают обязательное соблюдение международных санкций при выдаче и обслуживании цифровых сертификатов. Они вступили в силу 4 мая 2026 г.

Руководствуясь новыми нормами, в июне 2026 г. GlobalSign начала поэтапно отбирать ранее выданные сертификаты у ряда российских компаний. При этом у компании есть подразделение в России, однако оно не в силах повлиять на на решения Международного консорциума CA/Browser Forum – у нее для этого нет ни ни правовых, ни технических рычагов.

Что же делать

Единственной альтернативой иностранным сертификатам безопасности, которые точно не будут отозваны из-за западных санкций – это их российские аналоги. В стране такие имеются – с 2021 г. в России функционирует Национальный удостоверяющий центр Минцифры.

Появился он как нельзя вовремя, потому что в начале 2022 г. российские компании столкнулись с массовым отзывом иностранных сертификатов на почве антироссийских санкций. В тот же период в стране началась бесплатная выдача отечественных TLS-cертификатов через портал «Госуслуги».

Геннадий Ефремов

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