У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает
Бельгийский удостоверяющий центр GlobalSign отозвал у ФНС России свой TLS-сертификат. Из-за этого перестал работать единый личный кабинет налогоплательщика, где можно не только оплатить налоги, но также оформить налоговый вычет и пр.
Налоговая российская, сертификат европейский
На сайте Федеральной налоговой службы России перестал работать единый личный кабинет налогоплательщика, расположенный по адресу elk.nalog.gov.ru. Причиной тому стал внезапный отзыв TLS-сертификата, выданный GlobalSign.
GlobalSign – это удостоверяющий центр, один из крупнейших и старейших из ныне существующих. Он был основан 30 лет назад, в 1996 г., в Бельгии и занимается выдачей SSL/TLS‑сертификатов для защиты сайтов, а также сертификатов для подписи кода, электронной почты (S/MIME) и пр.
В настоящее время GlobalSign входит в японскую группу компаний GMO Internet.
Через сайт elk.nalog.gov.ru россияне могут управлять всем, что связано с налоговыми начислениями. Например, оплачивать налоги на недвижимость, оформлять налоговый вычет, декларации, и пр.
Ничего не помогает
К моменту выпуска материала сайт elk.nalog.gov.ru по-прежнему не был доступен. При этом основной сайт ФНС (nalog.gov.ru) пока функционирует без каких-либо технических проблем.
Редакция CNews убедилась в неработоспособности elk.nalog.gov.ru на компьютерах под управлением разных ОС (Windows 11, Windows 10, Ubuntu 25.10) и в разных браузерах (Firefox, Chrome и Vivaldi), обновленных до последних версий.
Об отсутствии сертификата предупреждают как минимум антивирусы «Лаборатории Касперского» и Eset Endpoint Security. Их принудительное отключение тоже не позволяет зайти на сайт.
Раньше срока
К 14:00 20 июля 2026 г. причины возникновения проблем с TLS-сертификатом GlobalSign у сайта elk.nalog.gov.ru не раскрывались. Редакция CNews направила запрос в ФНС России и ожидает ответа. Также редакция поинтересовалась, какие меры предпринимаются для решения вопроса, и есть ли примерные сроки восстановления сайта.
При этом сертификат, судя по всему, был именно отозван, поскольку срок его действия еще не вышел.
Редакция CNews выяснила, то GlobalSign выдала сайту nalog.gov.ru три сертификата, один из которых заканчивается в январе 2027 г., а два других – в марте 2029 г.
Все только начинается?
Отзыв TLS-сертификата GlobalSign у ФНС России может быть частью глобальной кампании GlobalSign по изъятию таких сертификатов у российских организаций, которая началась в июне 2026 г.
В середине июня 2026 г. CNews писал, что под санкции компании попало к тому моменту около 20 тыс. российских доменов. Решение было связано с новыми требованиями Международного консорциума CA/Browser Forum.
Эти новые правила подразумевают обязательное соблюдение международных санкций при выдаче и обслуживании цифровых сертификатов. Они вступили в силу 4 мая 2026 г.
Руководствуясь новыми нормами, в июне 2026 г. GlobalSign начала поэтапно отбирать ранее выданные сертификаты у ряда российских компаний. При этом у компании есть подразделение в России, однако оно не в силах повлиять на на решения Международного консорциума CA/Browser Forum – у нее для этого нет ни ни правовых, ни технических рычагов.
Что же делать
Единственной альтернативой иностранным сертификатам безопасности, которые точно не будут отозваны из-за западных санкций – это их российские аналоги. В стране такие имеются – с 2021 г. в России функционирует Национальный удостоверяющий центр Минцифры.
Появился он как нельзя вовремя, потому что в начале 2022 г. российские компании столкнулись с массовым отзывом иностранных сертификатов на почве антироссийских санкций. В тот же период в стране началась бесплатная выдача отечественных TLS-cертификатов через портал «Госуслуги».