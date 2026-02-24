CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Интeр РАО» впервые представило Минэнерго России электронную торговую площадку для купли-продажи электроэнергии

«Интeр РАО» впервые представило Минэнерго России электронную торговую площадку для купли-продажи электроэнергии. Сервис позволяет потребителям электроэнергии (мощности) находить наиболее выгодные ценовые предложения участников не только розничного, но и оптового рынков электроэнергии, в соответствии с заданными параметрами – от необходимого объема энергии (мощности) до вида генерации Об этом CNews сообщили представители «Интeр РАО».

Электронная торговая площадка «Интер РАО» – это онлайн-платформа, которая объединяет продавцов и покупателей электроэнергии в одном месте. Участникам ЭТП, продавцам и покупателям электроэнергии, уже на старте работы площадки доступно заключение свободных двусторонних договоров (СДД). Гарантирующий поставщик является оператором электронно-торговой площадки, предоставляя пользователям возможность заключения СДД через электронные каналы связи.

Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов рассказал, что пилотный проект направлен на апробацию целевой модели розничного рынка электроэнергии (мощности), которая подразумевает переход к использованию электронных торговых площадок обращения электрической энергии (мощности), а также товаров и услуг, связанных с обращением электрической энергии, с целью подбора и поиска контрагентов в дополнение к существующим механизмам на розничных рынках электрической энергии.

«Представленная онлайн-платформа «Интер РАО» является первой площадкой, продемонстрированной после старта пилотного проекта и позволяющей заключать свободные двусторонние договоры. В дальнейшем функционал ЭТП будет дополнен возможностями изменения режима потребления электрической энергии, приобретения «зеленых сертификатов», предоставления сервисных или иных работ и услуг. Мы также приступили к созданию ЭТП гарантирующими поставщиками в Тамбовской и Орловской областях», – сказала директор по методологии и развитию розничного бизнеса Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Оксана Панова.

Задача оператора торговой площадки – предоставить потребителям и производителям электроэнергии рабочий инструмент для взаимодействия и согласования взаимовыгодных условий договора. Участники будут самостоятельно договариваться об объемах и цене покупки электроэнергии. После подписания с двух сторон уведомления о согласовании условий СДД «Алтайэнергосбыт» проверит их на соблюдение требований законодательства и зарегистрирует СДД в торговой системе оптового рынка.

