Власти оштрафовали дизайн-центр почти на полмиллиарда за просрочку производства микросхем

Минпромторг оштрафовал дизайн-центр НИИМА «Прогресс» почти на 0,5 млрд руб. из-за крупной просрочки освоения производства микросхем. Изделия должны стать аналогом иностранных разработок, применяемых для создания высокоскоростных и надежных сетей хранения данных.

Полмиллиарда за просрочку

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал российского разработчика микроэлектроники НИИМА «Прогресс» на 429,3 млн руб. за просрочку освоения серийного производства микросхем. Это следует из претензии ведомства от февраля 2026 г.

Штраф в размере 429,3 млн руб. составляет всю сумму контракта, заключенного в октябре 2017 г. между министерством и «Прогрессом». При этом «Прогресс» уже был оштрафован на 144,3 млн руб. по этому контракту. А стоимость исполненных компанией работ составила только 85,8 млн руб.

Освоение производства должно было свершиться в конце 2020 г. Однако этого так и не произошло. Просрочка по контракту составила 1542 дня.

Но стоит отметить, что в отличие от многих других просроченных контрактов по заказу Минпромторга, эти работы были завершены. И опытные образцы изделий заказчику были представлены.

Изображение от freepik Минпромторг оштрафовал НИИМА «Прогресс» почти на 0,5 млрд

При этом ведомство уже штрафовало НИИМА «Прогресс» за просрочки по другим проектам. Например, в мае 2025 г. CNews писал о том, что «Прогресс» опоздал со сдачей работ по освоению серийного производства аналога американской микросхемы более чем на три года.



Представители «Прогресса» не ответили на запрос CNews о причинах просрочки и готовности проекта, ссылайся на гостайну. Минпромторг не ответил на запрос.

Что надо было сделать

Цель «Прогресса» состояла в том, чтобы разработать комплект из двух типов сверхбольших интегральных схем (СБИС) для построения вычислительных сетей реального времени, работающих по интерфейсу канала с протоколом Fiber Channel. Комплект микросхем состоит из СБИС коммутатора Fiber Channel и СБИС контроллера Fiber Channel.

Комплект должен был заменить микросхемы иностранного производства TM1062FSB, DS25BR100TSD(X), TM1062DSB1, TM1062DSB2, TLK1221RHA, TM1062DSA, TM266DSA1, TM266DSA2, TM266DSB1, TM1062DVB2. Такие микросхемы нужны для создания высокоскоростных и надежных сетей хранения данных.

Работы входят в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Чем занимается НИИМА «Прогресс»

НИИМА «Прогресс» на своем официальном сайте называется себя лидером российской микроэлектроники. Предприятие основано в 1987 г. на базе подразделений НИИ «Автоматика» и ЦНИТИ как центр автоматизированного проектирования специализированных СБИС Министерства промышленности средств связи СССР.

НИИМА «Прогресс» проектирует СБИС «Система на Кристалле», разрабатывает и производит ГЛОНАСС/GPS навигационные приемники и пр.

Институт первым в России освоил разработку и проектирование СБИС на основе современных субмикронных технологий. Одним из первых в России выполнял заказы на проектирование СБИС для таких мировых лидеров, как Motorola, VLSI Technology, Nortel, ST Microelectronics, Gold Star, SGS Tompson и др.

СБИС предприятия применяются в модемах спутниковой связи, радиолокации, спутниковой навигации, подвижной радиотелефонной связи, внутризоновых и магистральных сетях связи.