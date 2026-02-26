CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

С 2026 г. китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в четыре раза. Дефицит оптоволокна нарастает не только в России, но и в мире из-за бума технологий искусственного интеллекта, отмечают эксперты. Китайские компании также закладывают в стоимость товаров риски вторичных санкций. В 2026 г. на Китай приходится свыше 60% мирового производства оптического волокна.

Рост цен от поставщиков

Китай поднял цены на оптоволокно для России от 2,5 до четырех раз, пишут «Ведомости». На российском телекоммуникационном рынке опасаются физической недоступности волокон.

С 2026 г. китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5–4 раза, об этом «Ведомостям» сообщила директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова и подтвердили российские производители оптического кабеля «Еврокабель-1» и «Инкаб», а также один из крупнейших магистральных операторов — «Транстелеком». Дефицит оптоволокна нарастает не только в России, но и в мире — из-за бума технологий искусственного интеллекта (ИИ), отмечают эксперты.

Оптоволокно — это технология передачи данных, основанная на использовании тончайших стеклянных или пластиковых нитей, по которым световой сигнал проходит с минимальными потерями. Говоря простыми словами, это световой провод, способный передавать большие объемы информации со скоростью, недоступной традиционным медным кабелям, а его главное преимущество — это высокая пропускная способность и устойчивость к внешним помехам. Каждая такая нить называется оптическим волокном и представляет собой сердцевину, окруженную отражающей оболочкой. Свет, проходя внутри сердцевины, отражается от границ оболочки и продолжает движение в заданном направлении.

nick-fewings-zqwv28pcutg-unsplash_1.jpg

Unsplash - Nick Fewings
Китай поднял цены на оптоволокно для российских заказчиков в четыре раза из-за бума нейросетей и риска санкций

На Китай приходится свыше 60% мирового производства оптического волокна и российские заказчики покупают его по ценам китайского рынка, знает генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. В начале 2025 г. волокно G.652D, которое применяют в волоконно-оптических кабелях для операторов связи, стоило в Китае 177,92 руб. за 1 км, к концу 2025 г. — 278 руб. за 1 км, а в январе 2026 г. — уже 445 руб. за 1 км, говорит он. В России существует единственный завод, который производит оптическое волокно, – АО «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Саранске, уточняет господин Коник. Его производственная мощность составляет примерно 4 млн км оптоволокна в год, из которого делали оптоволоконный кабель два десятка российских кабельных заводов ежегодно. Но после серии воздушных атак Вооруженными силами Украины (ВСУ) в апреле — мае 2025 г. завод в Саранске вышел из строя, и с этого момента 100% волокна поступает в России из Китая, так как заказ оптоволокна из США и Японии невозможен из-за санкций, напомнил эксперт.

Это произошло также на фоне ухода с российского рынка некогда крупнейшего поставщика оптических волокон — американской корпорации Corning. В 2021 г. доля Corning в России составляла 37%, в 2022 г. — 42%, а в 2023 г. — 14%, 2024 г. — 0%.

Причина скачка цен действительно связана с мировым дефицитом оптоволокна, подтверждает генеральный директор «Инкаба» Александр Смильгевич. Резко вырос спрос со стороны оборонного сегмента и крупных технологических компаний, строящих ИТ-инфраструктуру для ИИ. Как говорит господин Смильгевич со ссылкой на оценки мировой телекоммуникационной отрасли, напряженность может сохраняться как минимум до 2027 г. В этих условиях корректировка цен на кабельную продукцию стала вынужденной мерой. По его словам, закупочная стоимость сырья увеличилась кратно, а поставщики перешли на 100% предоплату. При этом основной риск в 2026 г. заключается не столько в цене, сколько в физической доступности объемов, подчеркивает он.

Проблема заключается также в нарастающем дефиците оптоволокна в мире, обращает внимание независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. В условиях дефицита цены растут в разы, а приоритет продаж волокна в Россию низок, указывает он. Соответственно, рост стоимости волокна в два, а то и три раза для российских потребителей вполне закономерен, замечает эксперт. У кабельных заводов нет способа удерживать цены и они будут вынуждены отразить рост цен на сырье в росте цен на кабели, полагает он.

Главные потребители

Дефициту оптоволокна способствовало расширение спроса на сырье со стороны оборонной промышленности. После того как в 2025 г. Россия и Украина стали использовать оптоволокно на first person view (FPV)-дронах, Россия потребила 10,5% мирового рынка сырья, хотя до этого ее доля не превышала 1%, отметил «Ведомостям» аналитик Исследовательского центра по волоконно-оптическим кабелям Пекинского университета почты и телекоммуникаций (BUPT) Чунь Шэн (Chun Sheng).

120394174_1498400193697609_4198123630467898376_n.jpg

Facebook** - АО «Оптиковолоконные системы»
Продукция АО «Оптиковолоконные системы»

Другие потребители оптического волокна — владельцы дата-центров для задач по развитию ИИ-технологий, — продолжает Леонид Коник. Все соединения между серверами с графическими процессорами (GPU) в таких центрах обработки данных (ЦОД) могут быть только оптическими и типовому кластеру из 10 тыс. GPU требуется от десятков тысяч до миллионов километров оптоволоконного кабеля для внутреннего соединения серверов, говорит эксперт. К примеру, Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России). строит ИИ-ЦОД мощностью 5 ГВт в штате Луизиана (США) и только для этого дата-центра она закупила у американского производителя Corning 13 млн км оптоволокна, приводит пример эксперт.

Заменить нельзя

Хотя по ключевым телекоммуникационным стандартам продукция ОВС сопоставима с китайскими аналогами и сертифицирована «Ростелекомом», полный переход на российское оптоволокно в краткосрочной перспективе невозможен, обращает внимание управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. В феврале 2026 г. российское производство само зависит от импортных преформ — заготовок, из которых вытягивается волокно, а производство собственных преформ в России только разворачивается, говорит он.

Поиск выхода из ситуации

По информации «Ведомостей», «Транстелекому» закупленного кабеля хватит для полномасштабной реализации запланированных ИТ-инфраструктурных проектов в первом полугодии 2026 г. Но компания уже изучает и прорабатывает возможность смены поставщика, добавляет представитель.

В текущих условиях поставщики и производители регулярно пересматривают коммерческие параметры сотрудничества, говорит представитель «Мегафона». «Мы не прекращаем взаимодействовать с разными партнерами, оценивая экономическую целесообразность закупок с учетом качества продукции и наших технических требований», — заключил он.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

**Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

Антон Денисенко

