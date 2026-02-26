CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе Ритейл Дистрибуция Розница Техника Импортонезависимость
|

В России создали «исчезающие» импланты для лечения переломов и готовят их серийный выпуск

Российская биомедицинской компания Osteo-Sibear и Сеченовский университет совместно создали имплантаты для остеосинтеза, которые полностью усваиваются организмом за 12-18 месяцев. Такие импланты позволяют со временем избежать второй операции по удалению либо неприятных ощущений от долгого ношения титана в организме.

Старт серийного выпуска

В России разработали исчезающие импланты для остеосинтеза, пишет РБК. В феврале 2026 г. уже идет подготовка к серийному выпуску изделий.

Основатель биомедицинской компании Osteo-Sibear Михаил Баранов в интервью РБК рассказал о разработке имплантатов для остеосинтеза (хирургический метод лечения переломов и восстановления целостности костей с помощью специальных фиксирующих конструкций в виде штифтов, винтов и пластин), которые со временем полностью усваиваются организмом.

Как отметил господин Баранов, спустя 12-18 месяцев после установки, эти имплантаты становятся невидимыми на компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ), что позволяет пациенту беззаботно продолжать свою жизнь.

«Данные имплантаты позволяют избежать повторной операции для их удаления, а также избавляют от неприятных ощущений при длительном ношении титана в организме», — разъяснил Баранов.

snimok_ekrana_2026-02-26_153707.png

Правительство Москвы
В России создали исчезающие импланты для лечения переломов и уже готовят их серийный выпуск

Проект разрабатывался совместно с Университетом науки и технологий Московского института стали и сплавов (МИСиС), Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова при поддержке Министерства здравоохранения (Минздрав) России, а также Российским университетом медицины.

В 2026 г. начинаются продажи первых образцов имплантов российским медицинским организациям. Компания планируется расширить ассортимент креплений, в частности, разработать также специальные пластины.

Основание и развитие компании

ООО «Остео-Сайбэр» основана 18 апреля 2022 г. и зарегистрировано в Москве. Компания работает на рынке производства медицинских инструментов и оборудования. Osteo-Sibear производит биоразлагаемые имплантаты из магниевого сплава, включая винты и пластины. Возможность использования магния для резобируемых имплантов известна с 1960 г., однако ученые долго бились над составом сплавов, так как магний очень быстро растворяется в теле.

Генеральным директором с 15 декабря 2022 г. является Келлерман Маргарита, которая также владеет 20% долей в уставном капитале. Основным владельцем с долей 65% выступает Баранов Михаил. Оставшиеся 15% принадлежат иностранной организации — Товариществу с ограниченной ответственностью «Глобал Маркет». Такая структура собственности разделяет функции управления и контроля.

Имплантаты Osteo-Sibear предназначены для применения в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. Особенность технологии — в ее способности постепенно растворяться в организме, не требуя повторной операции для извлечения имплантатов.

snimok_ekrana_2026-02-26_152903_1.png

Osteo-Sibear
Резорбируемые имплантаты из магния от Osteo-Sibear

В 2024 г. выручка ООО «Остео-Сайбэр» составила 5,7 млн руб., что на 78% ниже уровня 2023 г. (25,6 млн руб.). По данным Rusprofile, чистая прибыль сократилась до 1 тыс. руб., что близко к нулевому результату. По объему выручки компания занимает 306 место в Москве и 1085 в России, что значительно ниже среднего показателя по отрасли.

В октябре 2025 г. производитель биоразлагаемых хирургических имплантатов «Остео-Сайбэр» получит льготный заем в размере 15 млн руб. от Московского венчурного фонда. Эти средства были направлены на подготовку к старту продаж, получение регистрационного удостоверения в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и подготовке производства к коммерческому запуску.

Внедрение имплантатов

В феврале 2025 г. специалисты из Центра инжиниринговых разработок (ЦИР) Сеченовского университета создали первые имплантаты для челюстно-лицевой хирургии, используя отечественные полимерные материалы.

Разработка была выполнена по запросу медицинских практиков. Образцы были изготовлены с использованием двух различных полимеров — полисульфона и полиэфирэфиркетона, которые ранее не применялись в российской медицине. Сам же производственный процесс осуществлялся с помощью 3D-принтера и литьевого станка.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти оштрафовали дизайн-центр почти на полмиллиарда за просрочку производства микросхем

Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США

«Микрон» получит 1,5 миллиарда на разработку «железа» для выпуска чипов на замену американскому

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще
CNEWS TV В элитном доме Москвы запустили роботов для доставки посылок
ОБЗОР Российские цифровые экосистемы 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Виртуальные АТС 2026
ОБЗОР Рынок ПАК
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР ИИ-ассистенты для бизнеса 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские провайдеры облачных хранилищ 2026