В Подмосковье оформление выплаты на ребенка‑инвалида стало проще

На портале госуслуг Московской области обновили услугу «Ежегодная выплата на приобретение питания и одежды ребенку‑инвалиду». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В услуге заработал сервис получения электронного согласия второго родителя и совершеннолетнего ребенка на обработку персональных данных. Уведомление с запросом согласия приходит им прямо в личный кабинет на региональном портале. Благодаря нововведению не нужно вручную заполнять и сканировать документы: все оформляется онлайн, в комфортном режиме», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Жители Подмосковья, воспитывающие детей‑инвалидов, могут раз в год получить выплату на питание и одежду для них – при условии, что ребенок учится в государственной или муниципальной образовательной организации, а доход семьи ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения. Размер выплаты – 13 020 руб.

Подать заявление можно на региональном портале в разделе «Семья» – «Маткапитал и выплаты». Результат рассмотрения заявки придет в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

