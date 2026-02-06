CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Свидетельство пенсионера — теперь в Мах

Получить в магазине скидку пенсионера стало проще. Предъявить пенсионное свидетельство теперь можно, показав QR-код в национальном мессенджере Мах. Технология доступна на кассах самообслуживания. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Электронное свидетельство пенсионера действует наравне с бумажным, использовать его можно по желанию.

Где это работает

Применить QR-код можно на кассах самообслуживания в двух пилотных магазинах «Перекресток» и «Пятерочка» в Москве. Через несколько недель такая возможность появится во всех магазинах сетей. Компания Х5 стала первым ритейлером, который внедрил технологию.

Как получить скидку

Отсканируйте товары на кассе самообслуживания и перейдите к оплате. Нажмите «Скидки пенсионерам и другие» – «Скидка пенсионерам». В мессенджере Мах откройте раздел «Цифровой ID» и нажмите «Показать ID». Поднесите QR-код из приложения к считывателю, оплатите покупку со скидкой

Цифровой ID в Мах — это возможность предъявлять документы в электронном виде наравне с бумажными. Для его создания нужно авторизоваться через «Госуслуги», сфотографироваться и подтвердить личность — по загранпаспорту нового образца, водительскому удостоверению или по биометрии.

