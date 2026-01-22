CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Почти 6,5 тыс. студентов поступят на программы подготовки топовых ИТ- и ИИ-специалистов в 2026 году

В 2025 г. Минцифры запустило два проекта по подготовке квалифицированных кадров в области искусственного интеллекта и продвинутых ИТ-разработок. Для студентов это возможность не только получить образование, но и с первого курса окунуться в жизнь крупнейших ИТ-компаний и в дальнейшем получить работу в них. В 2026 г. на программы обучения планируется принять порядка 6,5 тыс. студентов: не менее 3,8 тыс. — на ТОП-ИИ и 2,6 тыс. — на ТОП-ИТ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как готовят специалистов в области ИИ

Подготовка будущих лидеров в области ИИ-технологий ведется по 72 новым образовательным программам. В проекте участвуют 22 университета из 13 регионов России. Студенты проходят стажировки в технологических компаниях и на отраслевых предприятиях, участвуют в исследованиях в сфере ИИ. К концу 2030 г. обучение завершат более 10 тыс. специалистов, которые сформируют кадровый резерв российской индустрии искусственного интеллекта.

Как готовят продвинутых айтишников

Обучение по 53 новым ИТ-программам проводят 26 российских вузов из 13 регионов страны. Среди направлений «Программная инженерия», «Промышленные информационные технологии», «Цифровые двойники». Подготовка сфокусирована на решении студентами прикладных задач от компаний. К 2030 г. планируется подготовить около 4 тыс. ИТ-специалистов с уникальными компетенциями для обеспечения технологического лидерства страны.

Почему важны эти проекты

Государство и бизнес создают комплексную систему для подготовки конкурентоспособных кадров, закрепляя лидерство страны в ключевых цифровых направлениях.

