Минцифры: более 50 тыс. сайтов государственного сектора размещено на платформе «Госвеб»

«Госвеб» — это конструктор типовых сайтов. В 2025 г. его используют уже 73 региона и пять федеральных органов власти. На платформе размещено более 50 тыс. сайтов — это каждый третий сайт в государственном секторе. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Около 120 тыс. редакторов ежедневно размещают и актуализируют информацию о деятельности ведомств, школ, муниципалитетов, медицинских организаций, детских садов на сайтах «Госвеб», используя современные технические решения. Почти 96 млн посетителей сайтов платформы смогли оценить современный адаптивный дизайн, интуитивно понятную навигацию и быстрый поиск.

Лидеры по количеству подключенных сайтов: Краснодарский край, Дагестан, Красноярский край, Иркутская область, Омская область.

Структура сайтов «Госвеб» разработана с учетом лучших практик и требований законодательства. Безопасность данных обеспечивается защищенным контуром «Госуслуг».

