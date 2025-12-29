НСИС завершила интеграцию с ФГИС «Такси»

Национальная страховая информационная система (НСИС, дочерняя компания ЦБ РФ) завершила интеграцию с Минтрансом и ФГИС «Такси», что позволяет получать информацию о наличии полиса ОСАГО у данной категории водителей в любой момент времени.

«Во-первых, это позволяет избежать ошибок, и во-вторых - не задействовать людей с обеих сторон и обеспечить оперативный режим проверки данных по наличию полиса ОСАГО», – сказал глава НСИС Николай Галушин.

По его словам, если у таксиста не окажется полиса ОСАГО, то может быть отозвано разрешение на деятельность в качестве такси.

«Когда мы получаем запрос о том, заключен у машины полис ОСАГО или нет, запрос приходит на конкретную дату. В настоящее время таксисты активно пользуются однодневными полисами ОСАГО, являясь их основными покупателями. Если на дату проверки полиса в АИС страхования не оказалось, потому что водитель покупает полис ОСАГО только на свои рабочие дни, то это создает риск потери разрешения. Сопряжение двух информационных систем позволяет проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на любую дату, то есть добросовестные таксисты, покупающие однодневный полис ОСАГО, не пострадают, потому что в рабочие дни у них будет действующий полис ОСАГО», – сказал глава НСИС.