В России впервые использовали искусственный интеллект для оценки результатов лесовосстановления по данным с БАС

Компания «Геоскан» выполнила первый в России проект по оценке результатов лесовосстановления с применением беспилотной авиационной системы (БАС) и программного обеспечения «Бор» с искусственным интеллектом. Работы прошли в Анивском лесничестве Сахалинской области на территории, которая на сегодняшний день отличается полной транспортной недоступностью. Об этом CNews сообщили представители компании «Геоскан».

После посадки лесных культур дорога на участки была размыта тайфуном и перекрыта в результате ветровалов, территория заросла высоким бамбучником. Дополнительные сложности для обследования наземными методами создают крутые склоны. При этом данные о границах и площади посадок были устаревшими и неточными — многие материалы оказались утрачены, границы лесных культур были нанесены на лесоустроительные планшеты вручную с высокой погрешностью. Предварительный анализ спутниковых данных подтвердил существенные расхождения между фактическими границами лесных культур и имеющимися записями.

Для аэрофотосъемки использовалась БАС «Геоскан 201». Фотограмметрическая обработка велась в Agisoft Metashape, а классификация и подсчет растительности выполнялись в разработанном «Геосканом» программном комплексе «Бор», который использует нейросетевые технологии. Алгоритмы искусственного интеллекта выявили отдельные деревья, определили породы, рассчитали высоты и диаметры, выделили реальные границы участков и классифицировали растительность по категориям. Общая площадь проанализированного участка превысила 860 га.

Работы выполнены в полном соответствии с приказом Минприроды России от 11.03.2019 №150, допускающим дистанционные методы обследования. Помимо ортофотопланов и векторных границ всех категорий земель в границах лесотаксационных выделов заказчик получил проекты актов отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса, чертежи лесных участков и полные ведомости обследования.

«Использование БАС в сочетании с технологиями ИИ дает возможность обследовать недоступные и удаленные участки и устранить влияние субъективной оценки таксационных характеристик, которая часто проводится методом визуального осмотра. Более того, такой метод позволяет значительно сократить сроки и трудозатраты, исключает человеческий фактор и снижает стоимость работ по сравнению с традиционными методами. Программный комплекс «Бор», изначально разработанный Геосканом для таксации лесов, может применяться для оценки результатов всех видов лесохозяйственных мероприятий», — сказала руководитель направления применения БАС в лесном хозяйстве ГК «Геоскан» Екатерина Лысун.

Ортофотопланы, созданные в рамках работ, не только стали источником сведений для Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, но и пополнили базу данных региональной информационной системы «Цифровой двойник Сахалинской области».