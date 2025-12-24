CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе Электроника Искусственный интеллект axenix
|

В России впервые использовали искусственный интеллект для оценки результатов лесовосстановления по данным с БАС

Компания «Геоскан» выполнила первый в России проект по оценке результатов лесовосстановления с применением беспилотной авиационной системы (БАС) и программного обеспечения «Бор» с искусственным интеллектом. Работы прошли в Анивском лесничестве Сахалинской области на территории, которая на сегодняшний день отличается полной транспортной недоступностью. Об этом CNews сообщили представители компании «Геоскан».

После посадки лесных культур дорога на участки была размыта тайфуном и перекрыта в результате ветровалов, территория заросла высоким бамбучником. Дополнительные сложности для обследования наземными методами создают крутые склоны. При этом данные о границах и площади посадок были устаревшими и неточными — многие материалы оказались утрачены, границы лесных культур были нанесены на лесоустроительные планшеты вручную с высокой погрешностью. Предварительный анализ спутниковых данных подтвердил существенные расхождения между фактическими границами лесных культур и имеющимися записями.

Для аэрофотосъемки использовалась БАС «Геоскан 201». Фотограмметрическая обработка велась в Agisoft Metashape, а классификация и подсчет растительности выполнялись в разработанном «Геосканом» программном комплексе «Бор», который использует нейросетевые технологии. Алгоритмы искусственного интеллекта выявили отдельные деревья, определили породы, рассчитали высоты и диаметры, выделили реальные границы участков и классифицировали растительность по категориям. Общая площадь проанализированного участка превысила 860 га.

Работы выполнены в полном соответствии с приказом Минприроды России от 11.03.2019 №150, допускающим дистанционные методы обследования. Помимо ортофотопланов и векторных границ всех категорий земель в границах лесотаксационных выделов заказчик получил проекты актов отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса, чертежи лесных участков и полные ведомости обследования.

«Использование БАС в сочетании с технологиями ИИ дает возможность обследовать недоступные и удаленные участки и устранить влияние субъективной оценки таксационных характеристик, которая часто проводится методом визуального осмотра. Более того, такой метод позволяет значительно сократить сроки и трудозатраты, исключает человеческий фактор и снижает стоимость работ по сравнению с традиционными методами. Программный комплекс «Бор», изначально разработанный Геосканом для таксации лесов, может применяться для оценки результатов всех видов лесохозяйственных мероприятий», — сказала руководитель направления применения БАС в лесном хозяйстве ГК «Геоскан» Екатерина Лысун.

Ортофотопланы, созданные в рамках работ, не только стали источником сведений для Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, но и пополнили базу данных региональной информационной системы «Цифровой двойник Сахалинской области».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Под Москвой открывается производство фотонных интегральных схем и устройств на их основе

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Назначен новый гендиректор госмессенджера Max

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет

Засекречено дело о конфискации имущества экс-главы отделения киберполиции России

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские платформы интеграции (ESB) 2025
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок СУБД 2025
ОБЗОР Wi-Fi для бизнеса 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Российские IBP-системы 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Российские DMP-платформы 2025