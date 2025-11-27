CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подмосковным предпринимателям стало проще отчитываться за полученные субсидии и гранты

На региональном портале оптимизировали услугу для представителей малого и среднего предпринимательства. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы видим, что услуга пользуется спросом у представителей малого и среднего предпринимательства, и сделали ее еще удобнее. Теперь заявители смогут отдельно отправить отчетности и за полученные ими субсидии, и за гранты. Умный сервис автоматически проверит наличие ранее заключенного соглашения», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Кроме того, в форму подачи отчетности получателей субсудий и грантов внедрили сервис автозаполнения сведений по ранее заключенному соглашению. Он поможет сократить трудозатраты заявителей на 40%, а также исключить ошибки во время заполнения формы.

Услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на регпоратле в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Региональные бизнесмены могут подать заявку на получение субсидии, предоставить необходимую отчетность или заключить дополнительное соглашение.

