В России освоено производство стратегического материала для тепловизоров нового поколения, критически важных на поле боя

В России создали материалы для продвинутых высокотемпературных матричных фотоприемных устройств (МФПУ). Это ключевой материал для более чувствительных и стойких тепловизоров, которые используется, например, для обороны страны и поиска людей.

Гетероструктуры для тепловизоров

Как выяснил CNews, дочернее предприятие «Росатома» — «Гиредмет» освоило производство гетероструктур с фоточувствительным эпитаксиальным слоем кадмий-ртуть-теллур, легированным золотом.

Разработка была завершена в конце 2025 г., следует из портала госзакупок. Контракт на работы был заключен в декабре 2023 г. Сумма его составила 345 млн руб.

Этот материал более не поставляется из-за рубежа в Россию, так как имеет стратегическую важность. Теперь, как ожидается, он будет производиться не менее 500 кв. см гетероструктур ежегодно.

Тепловизоры нового поколения

Материал, выпуск которого освоил «Гиредмет», предназначен для производства отечественных матричных фотоприемных устройств.

Министерство обороны России
В России освоили производство материалов для продвинутых тепловизоров

Его особенность в том, что он позволит устройства работать с областью спектральной чувствительности от 3 до 5 мкм и от 8 до 12 мкм с повышенной рабочей температурой (110 К и выше) и улучшенными эксплуатационными характеристиками при охлаждении до стандартных криогенных температур.

Легирование золотом может улучшить ключевые параметры МФПУ: например, способность видеть очень слабые тепловые сигналы.

Такие устройства могут использоваться как для обороны страны (прицелы, дроны и пр.), так и для поиска людей.

Серийное производство ИК-матриц

Как писал CNews, в России к 2028 г. хотят наладить производство около 11,5 тыс. ИК-матриц. Для этой цели Минпромторг запустил трехступенчатый проект по техническому перевооружению отечественных предприятий.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу цифровизация

Первый этап был закончен в 2025 г. и предполагал освоение сборочного производства ИК-матриц на предприятии «Астрон» (входит в «Ростех»). Второй этап начался в 2026 г. и предполагает производство элементов по технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) на пластинах диаметром 200 мм. Им занимается компания MAPPER (также входит в «Ростех»). К 2028 г. планируется начать испытания матриц на обоих предприятиях, следует из презентации.

Субсидирует проект Минпромторг. Всего в цепочке производства ИК-матриц шесть цехов, где на каждый выделили от 4 млрд до 15 млрд руб., рассказал CNews собеседник, близко знакомый с проектом.

Кристина Холупова

