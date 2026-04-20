Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»

Из состава учредителей главной платформы для взаимодействия бизнеса и государства по развитию цифровой экономики АНО «Цифровая экономика» после смены гендиректора добровольно вышли сразу две крупные ИТ-компании ПК «Аквариус» и «Северсталь-инфоком», а за несколько месяцев до этого «Т Плюс», «ОМП» и «Ситроникс». Также в конце декабря 2025 г. решил исключить себя «Вайлдберриз», но в 2026 г. спешно вернулся к совместной с Правительством России работе и планирует новые совместные инициативы.



Смотрите, кто ушел

АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ), главная платформа взаимодействия бизнеса и государства по развитию цифровой экономики в России, в 2025 г. лишилась пяти учредителей. Как выяснил CNews, из состава объединения вышли ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП, создатель ОС «Аврора»), АО «Ситроникс», ПАО «Т Плюс» (генерирующая компания, активно взявшаяся за ИТ-направление), ООО ПК «Аквариус» (производитель ПК), АО «Северсталь-инфоком» (ИТ-центр «Северстали»). Также на некоторое время состав учредителей покидал маркетплейс Wildberries (ООО «Вайлдберриз»).

Такая информация содержится в пояснительной записке к отчетности АНО за 2025 г., с которой ознакомился CNews.

«ОМК» вышла в марте 2025 г., «Ситроникс» — в июле 2025 г., «Т Плюс» — в августе 2025 г., а ПК «Аквариус», «Северсталь-инфоком» и «Вайлдберриз» — в ноябре-декабре 2025 г., после смены гендиректора. Вместо инженера-физика Сергея Плуготаренко АНО возглавила Чулпан Госсамова (с 5 ноября 2025 г.) с большим опытом работы в налоговой системе.

Из "Цифровой экономики" вышли компании миллиардеров

Лишь в одной из компаний, принимавших решение о выходе, CNews официально прокомментировали причины выхода из состава учредителей. Так, в «Открытой мобильной платформе» заявили, что решили участвовать в делах АНО через материнскую компанию.

«Мы являемся дочерней структурой ПАО "Ростелеком", поэтому продолжим участие в работе АНО "Цифровая экономика" через представительство ПАО, как в наблюдательном совете, так и в совете учредителей», — прокомментировали в ОМП.

Другие бывшие учредители воздержались от комментариев. «Мы воздержимся от комментариев, спасибо за понимание», — сообщили CNews в пресс-службе «Северстали». «От комментариев воздерживаемся», — заявили в «Аквариусе». В одной из компаний намекнули, что проблемой стала выплата членского взноса в 12,5 млн руб. в год.

Связь с миллиардерами

У покинувших АНО компаний — сильные покровители. Так, «Северсталь-инфоком» — это ИТ-центр «Северстали», совладелец которой — лидер среди россиян в глобальном списке Forbes Алексей Мордашов с рекордным состоянием в $37 млрд. «Ситроникс» входит в АФК «Систему», основной владелец которой миллиардер Владимир Евтушенков (состояние $1,7 млрд).

«Т Плюс» связывают с еще одним российским миллиардером Виктором Вексельбергом. По данным «Интерфакс», в компанию были объединены электрогенерирующие активы его «Реновы», а также входят газовые и коммунальные предприятия. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале «Т Плюс» снизилась с 57,1% до 39,59%. В настоящее время конечные бенефициары компании не раскрываются. Вексельберг занимает 21-ю строчку рейтинга миллиардеров Forbes с состоянием в $9,2 млрд.

«Аквариус», как писал CNews, в 2025 г. был продан S8 Capital — многопрофильному российскому холдингу, объединяющему промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики. Его 100% владельцем является Армен Саркисян, которому также принадлежат оператор лотерей «Столото» и платформа для сравнения цен. Он еще не входит в список Forbes, но на развитие нового предприятия успел выделить 5 млрд руб., писал CNews.

Пытавшийся покинуть АНО «Вайлдберриз» принадлежит Татьяне Ким, лидеру российского списка Forbes среди женщин, ее состояние оценивается в $4,6 млрд.

Добровольное решение

В «Цифровой экономике» прокомментировали изменения в составе учредителей. Все выходы были добровольными.

«Выход из состава учредителей АНО "Цифровая экономика" — добровольное решение вышеуказанных компаний», — пояснили в АНО. Но в АНО рады возвращению тех, кто когда-то покидал объединение бизнеса и власти.

«RWB (новое название «Вайлдберриз») также выходили, но вернулись в состав учредителей АНО "Цифровая экономика", чему мы очень рады и уже обсуждаем будущие совместные инициативы», — пояснили в организации.

В 2026 г. АНО также приросло новыми учредителями. Почетный статус получили три компании — ООО «Т8», АО «Группа компаний «Сервис-Телеком», АО «Россети Цифра». Сумма ежегодных членских взносов (с одной компании — CNews) в АНО «Цифровая экономика» и на 2026 г. составляет 12,5 млн руб.

Помимо уже перечисленных компаний, в состав АНО сегодня входят более 30 организаций: Российская федерация (интересы государства представляет правительство), Сбербанк, VK, «Почта России», «Ростех», «Росатом», Фирма «1С», «Мегафон», МТС, «Сколково», «Яндекс», ВТБ, «Контур», «Эр-Телеком», «Российская венчурная компания», «РЖД», «Озон», группа «Астра» и другие.

В наблюдательный совет входят вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минэка Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минобрнауки Валерий Фальков, а также представители компаний-учредителей.

CNews опросил часть членов АНО о пользе участия в составе учредителей. Большинство отказалось комментировать. Официальный ответ предоставила лишь одна компания — СКБ «Контур».

«Действительно, ряд компаний приняли решение о выходе из состава учредителей АНО Цифровая экономика, но некоторые компании, напротив, вошли в их состав. Это естественный процесс. В течение 2026 г. «СКБ Контур» сохраняет членство в АНО, поскольку мы расцениваем участие в ассоциации как точку входа для возможности обмениваться экспертизой и способствовать формированию нормативно-правовой базы», — пояснила CNews Анастасия Лабуцкая, советник генерального директора «СКБ Контур».

Членские взносы

В 2025 г. АНО «Цифровая экономика» получила 416,5 млн руб. членских взносов против 403 млн руб. в 2024 г., следует из ее последнего годового отчета.

Также АНО получило проценты по займам, депозитам, а кроме того курсовые разницы, возврат обеспечительного взноса) на почти 54 млн руб., проценты по мировому соглашению — на 1,6 млн руб. Компания отчиталась, как использовала средства целевого финансирования. Так, 480 млн были направлены на целевые мероприятия в сфере развития цифровой экономики. Из них самый крупный транш, 74 млн руб., на «Центр технологического лидерства 2030», еще 70 млн руб. на «Кадровый суверенитет», 72 млн — на «Цифровое развитие регионов», 60 млн — на «Информационную инфраструктуру». Кроме того, 58 млн руб. пошли на направление «Искусственный интеллект», 51 млн — на «Международное сотрудничество», еще 46 млн — на «Технологическую независимость и специальные проекты». Также на приобретение основых средств, инвентаря и иного имущество было потрачено 40 миллионов.

В 2024 г. структура трат была иной. Например, самой большой частью расходов были мероприятия по направлению «Поддержка и продвижение» — 162 млн руб. из 468 млн руб. целевого финансирования. Еще 81 млн руб. были направлены на «Аналитику», а 70 млн — на «Регуляторику», по 68 млн — на «Кадровый суверенитет» и «Мониторинг и сопровождение».

«Приоритетные направления деятельности АНО ЦЭ подлежат ежегодной актуализации согласно потребностям учредителей и утверждаются на заседании собрания учредителей. Так, по итогам собрания 24 марта 2026 г. были определены приоритетные направления деятельности организации на 2026 г. Среди них "сутевые" направления — «Эффективное регулирование»; «Аналитика и исследования»; «Кадровый суверенитет», а также поддерживающие направления — «Продвижение и коммуникации»; «Поддержка, развитие и продвижение цифровых продуктов и платформ». Главным фокусом организации в 2026 г. будут аналитика, регуляторика, инициативы в формате "10+10+10"», — пояснили CNews в АНО.

Судебные разбирательства

Уплата взносов иногда действительно становится для АНО камнем преткновения. «Цифровая экономика» уже находится в судебных разбирательствах с тремя компаниями по поводу неуплаты взносов, два процесса длятся уже несколько лет.

Так, компания подала иск в суд к «Эр-телеком холдинг», который входит в состав учредителей. Согласно иску, учредитель не уплатил взнос за 2023 г., с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами с него взыскивают 18 млн руб. Но суд пока оставил иск без рассмотрения из-за отсутствия документа об уплате пошлина на 400 тыс. руб. Это уже второй подобный иск, первый суд вернул. В компании не стали комментировать суть спора.

Также АНО подало иск в суд на ООО «Цифра» с требованием вернуть 18,5 млн руб. В 2024 г. компании уже подписывали мировое соглашение по иску на возврат 10 млн взноса за 2021 г. «Цифре» была предоставлена рассрочка.

АНО также требует с «Роснано» 36 млн руб., суть спора не раскрывается, но год назад стороны судились из-за задолженности по уплате взносов учредителей за 2022 г. и 2023 г. на 25 млн руб.

«Подача исков — формальная необходимая мера, которая предусмотрена в законе. С каждой из перечисленных компаний мы рассчитываем заключить мировое соглашение», — пояснили CNews в АНО.

В «Цифре» также отметили, что иски носят технический характер. «Цифра» вышла из состава АНО «Цифровая экономика» около двух лет назад. «В настоящее время мы находимся в процессе доурегулирования отдельных вопросов организационно-административного характера, связанных с завершением взаимодействия. Иск носит технический характер и направлен на формализацию этих процедур», — пояснили в «Цифре».