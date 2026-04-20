Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК

Минцифры хочет ввести новые штрафы за нарушения в ходе на доверенные ПАК на объектах КИИ. Поправки к законодательству уже в работе – их вступление в силу лишь вопрос времени. Штрафы измеряются сотнями тысяч рублей и могут затронуть различные ведомства, госкомпании и предприятия с госучастием, которые по тем или иным причинам не перейдут на российское ПО до 2030 г.

Тебе штраф, и тебе тоже штраф

Минцифры России по поручению профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко готовит новые штрафы для российских компаний, пишут «Ведомости». Их будут наказывать за различные нарушения, допущенные при доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах критической инфраструктуры (КИИ).

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ. «Субъект КИИ» – это, в числе прочих, госорганизации, юрлица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

По информации «Ведомостей», на нынешнем этапе наказание деньгами предусмотрено за два типа проступков – за срыв сроков и нарушение порядка перехода на доверенные ПАК на объектах КИИ. Предварительные размеры штрафов уже известны и составляют от 100 тыс. руб. Пока неизвестно, с какой периодичностью можно будет штрафовать одну и ту же компанию.

Штрафовать будут на сотни тысяч рублей. Но как часто - вопрос

По информации издания, для должностных лиц штраф составит от 100 до 200 тыс. руб. Юрлица заплатят намного больше – от 300 до 700 тыс. руб.

За что будут штрафовать

Важно подчеркнуть – поправки готовятся в российскому Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), а не к УК РФ. Когда они вступят в силу, под угрозой штрафа могут оказаться организации, а также госкомпания и предприятия с госучастием, которые по откажутся от иностранного ПО в пользу отечественного до 2030 г., отмечает издание.

Отдельно предложено наказывать рублем несоблюдение порядка определения объектов КИИ и попутно за неустранение тех или иных ошибок, выявленных в результате проверки регулирующего органа. За эти оплошности должностные лица заплатят 10-50 тыс. руб. юридические – 50-100 тыс. руб.

При этом все могло быть гораздо хуже. В сентябре 2025 г. на CNews FORUM глава Минцифры Максут Шадаев упоминал еще и оборотные штрафы. Однако спустя восемь месяцев сведений о планах Минцифры по их введению нет.

Впрочем, опасность пока не миновала. Как пишут «Ведомости», в апреле 2026 г. глава проектного офиса «Критическая информационная инфраструктура» госкорпорации «Росатом» Константин Смазнов говорил, что ведется обсуждение оборотных штрафов в размере 0,1% выручки компании, которую уличат в нарушениях.

Относительная свобода

«Ведомости» обращают внимание на то, что в действующем российском законодательстве никаких штрафов за непереход на доверенные ПАК нет. Также издание подчеркивает, что в настоящее время каждый субъект КИИ волен сам определять, какие из его систем относятся к объектам КИИ, а какие нет. «Исчерпывающей методологии мониторинга по переходу на доверенные ПАКи также не предусмотрено. Процедура определения комплексов проводится внутренней комиссией Минцифры, а отчет направляется в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)», – отмечают «Ведомости».

Как слону дробина

Согласно статистике Минцифры, к марту 2025 г. свыше более двух третей значимых объектов КИИ госорганов и госкомпаний успешно перешли на российское ПО. Более актуальную статистику ведомство не приводит.

Станут ли оставшиеся компании совершать этот переход, даже под угрозой штрафов – вопрос открытый. По подсчетам директора по развитию бизнеса вычислительных систем Step Logic Святослава Сорокина, один доверенный ПАК может стоить от десятков миллионов рублей и до более 1 млрд руб. В этом свете, по его словам, штраф до 700 тыс. руб. ударит по бюджету компании в разы слабее.

«Административная ответственность для госкорпораций или госкомпаний, скорее, выглядит как укус комара», – подытожил Сорокин, назвав потенциальное введение оборотных штрафов «качественной иной мерой, которая может сработать гораздо эффективнее других штрафов».