CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье «Добродел» взял под контроль вопросы недвижимости

В мобильном приложении «Добродел» запустили новый раздел «Недвижимость». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В новом разделе пользователи могут самостоятельно добавлять и редактировать информацию об объектах недвижимости, привязывать лицевые счета, а также настраивать получение квитанций на оплату ЖКУ. Кроме того, там доступна синхронизация данных с Росреестром», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Раздел «Недвижимость» доступен авторизованным пользователям приложения «Добродел» во вкладке «Профиль». Здесь можно внести информацию о своих объектах недвижимости (адрес, кадастровый номер, площадь) вручную или запросить автоматическую синхронизацию с данными Росреестра. После чего для квартир в Московской области, прошедших синхронизацию или оформленных по договору соцнайма, появится возможность привязать лицевые счета и настроить получение квитанций за ЖКУ.

«Добродел» – единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России планируют создать химическое производство для выпуска микроэлектроники. Но финансирование не выделяют

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Власти проверят «Авито», «Яндекс», «Касперского», «Ланит» на способность тратить деньги и силы на ИТ-образование

Реальные сроки получили подрядчики, дорабатывавшие сайты управделами Президента России

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024