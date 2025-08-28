В Подмосковье «цифра» поможет защитить источники питьевой воды от загрязнения

На региональном портале запустили новую услугу «Установление, изменение, прекращение зон санитарной охраны». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь оформить зоны санитарной охраны можно онлайн. Благодаря переводу в "цифру" срок рассмотрения заявления сократился в два раза, и процесс получения услуги стал более удобным и доступным», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы защитить источники питьевой воды от загрязнения, вокруг них устанавливаются специальные зоны санитарной охраны. Это необходимо для обеспечения безопасности и здоровья граждан, а также стабильной работы системы водоснабжения.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Другое». Предоставляется бесплатно в течение 20 рабочих дней. Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму.