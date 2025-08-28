Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Китайские производители чипов планируют в 2026 г. утроить объем производства процессоров для искусственного интеллекта. Китайские власти стремятся стать лидером в этой области, обогнав Соединенные Штаты. В августе 2025 г. заводы по производству оборудования для Huawei уже начали наращивать объемы производства, поскольку США ограничивают доступ к лучшим процессорам Nvidia.

Производственные мощности

Китай утроит выпуск ускорителей для искусственного интеллекта (ИИ) в 2026 г., пишет Financial Times. Пекин стремится стать лидером в области ИИ-технологий, обогнав Соединенные Штаты.

По информации источников Financial Times, в Китае строятся три фабрики в августе 2025 г. для производства чипов Huawei: одну планируют запустить до конца текущего года, а две другие — в 2026 г. Одновременно стало известно о намерении руководства компании Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), ведущего китайского производителя чипов, удвоить свои мощности. Эксперты предполагают, что новые мощности SMIC могут быть задействованы другими местными производителями графических процессоров (GPU), такими как Cambricon, MetaX и Biren.

Производственные мощности расширяются, чтобы уменьшить зависимость от импортных чипов из США и удовлетворить потребности для китайской компании и одноименной большой языковой модели (LLM) DeepSeek. 21 августа 2025 г. со слов разработчиков, в новых моделях DeepSeek будет использоваться формат данных UE8M0 FP8, адаптированный для следующего поколения местных GPU. Тем не менее, DeepSeek пока продолжает обучение ИИ на ускорителях Nvidia. Ситуация может измениться после адаптации китайских чипов под нужный стандарт и повышения их производительности.

Инвестиции в отрасль

Китайский инвестор стартапов отметил, что ограничения стимулируют инновации. Благодаря дефициту ресурсов китайские компании способны достигать успехов, которые недоступны фирмам Кремниевой долины.

Пекин активно продвигает инициативы в ИИ-сфере. Государственный совет призвал к ускоренному внедрению ИИ и развитию исследований в этой области.

Компания Cambricon, торгующаяся на Шанхайской фондовой бирже, в 2025 г. привлекла около $600 млн. Четыре небольших производителя ИИ-чипов намерены выйти на initial public offering (IPO) к концу года, собрав примерно $3 млрд на pre-IPO раундах.

Превзойти США

Усилия по установлению сотрудничества между китайскими компаниями в сфере аппаратного и программного обеспечения (ПО) для ИИ могут позволить основателю DeepSeek Ляну Вэньфэну (Liang Wenfeng) конкурировать с Nvidia. Он уже отметил, что доминирование Nvidia основано на совместной работе западного сообщества и ИТ-индустрии, и для развития ИИ в Китае необходима подобная экосистема.

В августе 2025 г. Китай также наращивает усилия в производстве микросхем памяти, где доминируют Samsung, SK Hynix и Micron, подпадающие под экспортный контроль США. Ведущий китайский производитель CXMT тестирует высокопроизводительную память HBM3, выпуск которой запланирован уже на 2026 г. Хоть этот продукт отстает от памяти Nvidia всего на одно поколение.

Мимикрировать под рынок

21 августа 2025 г. программисты DeepSeek разработала ИИ-модель v3.1, адаптированную для использования чипов местного производства с режимом «мышление» и без него. В этой версии расширенные «агентские» возможности или возможности автономной работы ИИ-модели «на борту» устройства.

Смещение фокуса в сторону ИИ-агентов в DeepSeek v3.1 может свидетельствовать о том, что DeepSeek откажется от планов выпустить модель R2. По информации западных средств массовых информаций (СМИ), с разработкой этого продукта возникли проблемы. Утверждается, что китайские власти рекомендовали DeepSeek использовать процессоры Ascend, а не железо от Nvidia. Из-за этого разработчик столкнулся с постоянно возникающими техническими проблемами в процессе обучения R2. В конечном итоге в DeepSeek решили использовать чипы Nvidia на одном из этапов обучения ИИ-модели.

По сути, DeepSeek v3.1 уже оптимизирована для работы с китайскими чипами следующего поколения, которые скоро появятся на рынке.