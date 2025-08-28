Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках

Российские производители электроники предлагают ужесточить правила госзакупок, чтобы лишить заказчиков возможности закупать больше иностранной техники, используя такие лазейки, как объединение в один заказ реестровой и не реестровой продукции.



Изменение регулирования госзакупок

Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ), объединяющий российских разработчиков и производителей электроники, направил заместителю министра промышленности и торговли Василию Шпаку письмо с предложениями внести изменения в постановление Правительства о закупках зарубежных товаров №1875 и другие нормативные акты, выяснил «Коммерсант».

Постановление №1875 вступило в силу с начала 2025 г. Оно устанавливает ограничения на государственные закупки зарубежных товаров, вводит минимальные доли отечественной продукции и полный запрет импорта по некоторым категориям.

Предлагаемые изменения касаются списка категорий электронных товаров, расширения возможностей для поставок отечественной техники и усиления запрета на госзакупки иностранной.

Что предлагает АНО ВТ

К списку товаров АНО ВТ предлагает отнести основные позиции электроники, в том числе портативные компьютеры (планшеты, ноутбуки, смартфоны и др.), стационарные компьютеры, мониторы, серверное оборудование и так далее.

pvproductions / FreePik АНО ВТ выступает за запрет госзакупок иностранной электроники

Предлагается также создать условия для авансирования контрактов и других регулируемых соглашений, а также добавить возможность поставлять основные позиции радиоэлектронной продукции не только в рамках проводимых аукционов, но, например, с помощью конкурсов, запросов котировок или предложений.

Что касается сохраняющихся возможностей госзакупок иностранной техники, АНО ВТ рекомендует ужесточить ограничивающие их правила для борьбы с недобросовестными заказчиками, использующими лазейки в законодательстве.

Предлагается закрепить правило обоснования начальной максимальной цены контракта строго по ценам российских производителей, если продукция зарегистрирована в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. Если заказчик все же хочет ориентироваться на цену импортного товара, ему необходимо будет обосновать, что отечественная альтернатива отсутствует.

Консорциум считает необходимым ввести запрет на объединение в тендере реестровой продукции с нереестровой, так как сейчас заказчики могут добавить в перечень товаров несколько отечественных продуктов, а вместе с ними закупить несколько десятков импортных.

Лазейки в законодательстве

На наличие лазеек в Постановлении №1875, как писал CNews в июне 2025 г., обращал внимание администрации Президента также «Консорциум производителей охранных, пожарных, СКУД систем безопасности» («Консорциум ПОПСБ»).

С проблемой фактического несоблюдения требований Постановления столкнулись и разработчики и поставщики банковского оборудования.

Подведение первых итогов соблюдения Постановления Правительства №1875 о национальном режиме при госзакупках выявило до 20% нарушений в этой сфере.

АНО ВТ не впервые выступает за частичное или полное исключение иностранной электроники из госзакупок. В марте 2025 г. CNews писал, что ужесточить ограничения консорциум предлагал на том основании, что госкомпании закупают технику через «оказание услуг», то есть проводят тендеры не на закупку оборудования, а на его установку. Из-за этого некоторые члены организации лишились 10% потенциальной выручки от госсектора.