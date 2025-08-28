«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Компанию «Яндекс» оштрафовали на 10 тыс. руб. за то, что она не предоставила сотрудникам Федеральной службы безопасности России круглосуточный доступ к получению информации с «умного дома» станции «Алисы». Представитель компании «Яндекс» для участия в судебном заседании не явился.

Штраф за нарушения законодательства

«Яндекс» оштрафовали на 10 тыс. руб. за непередачу доступа спецслужбам к интернет ресурсу, пишут «Ведомости». Представитель ИТ-компании в суде признал нарушение.

Мировой судья судебного участка №425 московского района Хамовники признал юридическое лицо онлайн-платформы «Яндекс» виновным в административном правонарушении за невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего надзор. В административном протоколе суда указано, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) направили в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) материалы проверки о непредоставлении круглосуточного удаленного доступа к «умному дому» «Алисы», то есть спецслужбе не был предоставлен доступ к получению информации с облачного ресурса станции «Алисы».

В решении суда говорится, что совершенное ООО «Яндекс» правонарушение, предусмотренное части один статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств. Доступ для ФСБ должен был быть предоставлен в соответствии с пунктом 12 «Правил хранения и предоставления информации, утвержденных постановлением правительства от 23 сентября 2020 г., в объеме, установленном пунктом три Правил хранения».

Согласно пункту 12, информация предоставляется подразделению органа ФСБ, уполномоченному на взаимодействие с организатором распространения информации в интернете с использованием технических средств и программного обеспечения (ПО), необходимых для выполнения возложенных на него задач путем организации круглосуточного удаленного доступа к информационной системе, эксплуатируемой организатором распространения информации.

Представитель ИТ-компании «Яндекс» не явился в суд для личного участия. Изучив материалы дела, судья заключил, что вина ИТ-компании полностью подтверждена. В постановлении суда указано, что обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, не выявлены.

«Яндекс» предлагает свою экосистему «умного дома», которой можно управлять в приложении или давать голосовые команды голосовому помощнику «Алисе». К ИТ-системе можно подсоединить и сторонние устройства, которые поддерживают протокол Zigbee.

Применение закона об ОРИ в августе 2025 г. идет в сторону все более широкого толкования, считает партнер юридической фирмы Comply Максим Али. По его словам, кейс «Яндекса» как раз показывает, что ранее нормы так называемого «Закона Яровой» имели более узкое толкование и распространялись в большей степени на мессенджеры. Сейчас же, по словам эксперта, практически любая ИТ-инфраструктура ИТ-компании подпадает под требования принудительного исполнения на предоставление данных ФСБ. Али уточнил «Ведомостям», что в современных российских реалиях намерения ФСБ включить как можно больше баз данных в свой регистр сильно разнятся с намерениями информационных компаний. В частности, представители ИТ-компаний прислушиваются к пользователям, которые настороженно относятся к идее предоставления своих данных ФСБ, говорит эксперт. Вместе с этим маленькая сумма штрафа в первую очередь связана с тем, что компания не выполнила требование о предоставлении данных, продолжает Али, но если бы речь шла об игнорировании требования о принудительном включении в список ОРИ, то штраф мог бы составить несколько миллионов рублей.

Системный правонарушитель

Осенью 2022 г. Мещанский суд Москвы оштрафовал компанию на 400 тыс. руб. по части три статьи 13.31 КоАП. Защитник «Яндекса» в ходе судебного заседания подтвердил фактические обстоятельства дела, но попросил освободить ИТ-компанию от ответственности, поскольку у нее нет возможности соблюдать требования законодательства из-за санкций. Юрист пояснил, что для выполнения требований «Яндексу» нужно произвести закупку, установку и настройку технических средств и программного обеспечения иностранного производства, а сейчас это невозможно.

В марте 2023 г. штраф по этой же статье был уже в 800 тыс. руб. 19 июня 2023 г. Мировой суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн руб. за непередачу ФСБ данных о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». ИТ-компанию признали виновной по части четыре статьи 13.31 КоАП (повторное неисполнение обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства).

ИТ-сервисы включены в реестр ОРИ

В 2022 г. ИТ-сервисы «Яндекса» были включены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете, которые, согласно российскому закону, обязаны хранить на территории России данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий.

В 2025 г. до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей. Сотрудники компании-разработчика любых ИТ-сервисов из ОРИ-реестра обязаны предоставить эти сведения по запросу российских правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.